Здоровье
25.10.2022, 14:50

Исследование подтвердило: известное безрецептурное лекарство облегчает симптомы коронавируса

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: pixabay

Проводившееся в немецких больницах исследование подтвердило, что растительный миртол значительно улучшает респираторное состояние пациентов с COVID-19. Это широко известный безрецептурный препарат, который используется для облегчения симптомов кашля и других заболеваний дыхательных путей.

Миртол – научно признанное растительное лекарство для выведения мокроты и предотвращения легочных симптомов. В Эстонии и в других европейских странах миртол уже много лет является одним из самых популярных безрецептурных лекарств в этой области.

Поскольку густая мокрота, скапливающаяся в дыхательных путях и легких, может вызвать у пациентов с коронавирусом дыхательную недостаточность, немецкий производитель лекарств Pohl-Boskamp совместно с 11 университетскими больницами и частными клиниками исследовал эффективность растительного миртола на госпитализированных пациентах с COVID-19.

Исследователи оценивали симптомы пациентов с COVID-19 дважды в день. А после выписки из больницы испытуемые должны были ежедневно документировать свою физическую выносливость и состояние дыхательных путей. Поскольку больных в основном госпитализировали с одышкой, исследование в первую очередь фокусировалось на улучшении способности потребления кислорода, то есть на нормализации функции дыхания.

Исследование показало, что у получавших миртол пациентов на второй неделе лечения наблюдалось значительное уменьшение одышки и значительно меньшая потребность в дополнительном кислороде. Даже после стационарного лечения получавшие миртол испытуемые значительно меньше задыхались после физических нагрузок (при подъеме по лестнице), чем пациенты, не получавшие миртол.

Растительный миртол применяется при лечении бронхита и синусита уже много лет. Растительный миртол, на основе четырех эфирных масел, улучшает естественную защитную способность организма и механизм очищения нижних дыхательных путей.

Стандартизированный миртол активизирует механизмы самоочищения дыхательных путей, ускоряя выведение из легких мокроты и возбудителей болезни. Активность мерцательного эпителия дыхательных путей значительно увеличивается, и слой мокроты разжижается, что помогает вывести из дыхательных путей мокроту, содержащую бактерии и вирусы. Функция дыхания нормализуется и выздоровление ускоряется. Уменьшаются количество проведенных в больнице дней и вероятность обострения заболевания.

Поскольку действие миртола не зависит от возбудителей болезни, его можно использовать для облегчения течения всех респираторных вирусных заболеваний (кашель, простуда).

Подробнее об исследовании можно прочитать ЗДЕСЬ

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