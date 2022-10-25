Новости Эстонии
25.10.2022, 16:45

Март Хельме хочет отправить в Европарламент письмо, в котором сравняет Пентус-Розиманнус с землей

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Март Хельме считает, что Пентус-Розиманнус сознательно, преднамеренно и систематически нарушала запрет на ограничение действий.
Март Хельме считает, что Пентус-Розиманнус сознательно, преднамеренно и систематически нарушала запрет на ограничение действий.
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

Председателю специальной антикоррупционной комиссии Рийгикогу Марту Хельме пришла в голову идея от имени комиссии направить письмо, в котором говорится, что Кейт Пентус-Розиманнус нарушила закон в связи с ее кандидатурой в Счетную палату, фракциям Европарламента. Кроме того, по мнению Хельме, негативное внимание привлекло и дело Autorollo, в котором фигурирует Пентус-Росиманнус.

На прошлой неделе Хельме (EKRE), не уведомив об этом остальных членов комиссии, подал в прокуратуру жалобу на назначение Пентус-Розиманнус (Партия реформ) кандидатом в члены Европейской счетной палаты. В прокуратуре пока не подтвердили, возбудят ли дело. Решение ожидается не позднее пятницы.

Вчера в очередной раз собралась специальная антикоррупционная комиссия. Хельме вменили то, что он не сообщил о жалобе. „Я везде подчеркивал, что делал это как частное лицо, а не от имени комиссии“, — отметил Хельме и посмотрел на заместителя председателя комиссии, коллегу Пентус-Розиманнус по партии, Калле Лаанета, который раскритиковал его действия. „Если бы я сказал, что составил отчет о проступке от имени комиссии, вы имели бы право сейчас возмущаться“.

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