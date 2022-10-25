25.10.2022, 16:45
Март Хельме хочет отправить в Европарламент письмо, в котором сравняет Пентус-Розиманнус с землей(11)
ФОТО: | Õhtuleht
Председателю специальной антикоррупционной комиссии Рийгикогу Марту Хельме пришла в голову идея от имени комиссии направить письмо, в котором говорится, что Кейт Пентус-Розиманнус нарушила закон в связи с ее кандидатурой в Счетную палату, фракциям Европарламента. Кроме того, по мнению Хельме, негативное внимание привлекло и дело Autorollo, в котором фигурирует Пентус-Росиманнус.
На прошлой неделе Хельме (EKRE), не уведомив об этом остальных членов комиссии, подал в прокуратуру жалобу на назначение Пентус-Розиманнус (Партия реформ) кандидатом в члены Европейской счетной палаты. В прокуратуре пока не подтвердили, возбудят ли дело. Решение ожидается не позднее пятницы.