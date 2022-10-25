Март Хельме хочет отправить в Европарламент письмо, в котором сравняет Пентус-Розиманнус с землей

На прошлой неделе Хельме ( EKRE ), не уведомив об этом остальных членов комиссии, подал в прокуратуру жалобу на назначение Пентус-Розиманнус ( Партия реформ ) кандидатом в члены Европейской счетной палаты. В прокуратуре пока не подтвердили, возбудят ли дело. Решение ожидается не позднее пятницы.

Вчера в очередной раз собралась специальная антикоррупционная комиссия. Хельме вменили то, что он не сообщил о жалобе. „Я везде подчеркивал, что делал это как частное лицо, а не от имени комиссии“, — отметил Хельме и посмотрел на заместителя председателя комиссии, коллегу Пентус-Розиманнус по партии, Калле Лаанета, который раскритиковал его действия. „Если бы я сказал, что составил отчет о проступке от имени комиссии, вы имели бы право сейчас возмущаться“.