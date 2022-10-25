Дзюдоисты всех стран, объединяйтесь! Эстония проведет этап Кубка мира по дзюдо
Союз дзюдо Эстонии получил право провести летом 2023 года этап Кубка мира по этому виду спорта. Этап Кубка мира по дзюдо пройдет в таллиннском спортивном холле „Тондираба“ с 8 по 9 июля, сообщила пресс-служба Союза дзюдо Эстонии.
Три страны Балтии подали совместную заявку Европейской федерации дзюдо на получение права организации турнира. Решением федерации Эстония получила право организовать этап Кубка мира для взрослых, который пройдет в Таллинне в следующем году с 8 по 9 июля. Латвия получила право на проведение этапа Кубка Европы в следующем году, а Литва проведет юношеский этап.
По словам президента Союза дзюдо Эстонии Кайдо Кальюлайд, на этап Кубка мира в Таллинне ожидается около 200 спортсменов. „Это соревнование высокого уровня, и, по нашим оценкам, количество участников достигнет около 200 дзюдоистов со всего мира. Соревнование даст опыт эстонским спортсменам, у которых будет возможность бороться на международном турнире перед домашней публикой впервые за несколько лет, а также оно важно и зрителям, которые смогут сопереживать дзюдоист“, - сказал Кальюлайд.
Соревнования пройдут в ледовой арене Тондираба, на соревнование приглашаются дзюдоисты со всего мира, кроме дзюдоистов из России и Белоруссии, которые отстранены от соревнований. Эстонские участники будут объявлены за несколько недель до проведения этапа в июне следующего года.
Эстония проводит этапы Кубка мира по дзюдо с 2001 года, однако последний международный этап по дзюдо European Open Tallinn прошел в 2019 году. В последний раз Эстония получила право на проведение этапа Кубка мира в 2020 году, но соревнования не состоялось из-за ограничений на поездки в связи с пандемией.