Игроков „МЮ“ впечатлило, что тен Хаг отстранил Роналду: решение вызвало уважение
Игроков „Ман Юнайтед“ впечатлило, что Эрик тен Хаг отстранил Криштиану Роналду.
Как пишет Manchester Evening News, в раздевалке „Манчестер Юнайтед“ положительно восприняли решение тренера, который отстранил 37-летнего форварда от тренировок с командой за отказ от выхода на замену в матче АПЛ против „Тоттенхэма“ (2:0), а также не включил его в заявку на игру против „Челси“ (1:1).
Источники, близкие к раздевалке „Ман Юнайтед“, сообщают, что игроков впечатлили деликатные, но властные действия тен Хага, который в интервью подчеркивал, что у Роналду есть шанс вернуться в команду, и настаивал, что Криштиану остается важным игроком для „МЮ“.
Отмечается, что такой подход тен Хага вызвал уважение в команде. Игроки с удовольствием работают под руководством тренера.
Напомним, сегодня Роналду может вернуться к тренировкам в составе „Манчестер Юнайтед“, если их с тен Хагом разговор пройдет хорошо.