„Это же дикость!“ На российском телевидении все больше сомневаются в армии и руководстве

Почему танков Т-90 сделали сколько сделали? То, что их продавали кому-то, не имеет никакого значения. В армию посылали столько танков, сколько армия просила. А армия просила столько танков почему? Потому что ей дали денег только на это количество. А кто деньги распределяет? Не министр обороны. Ему сказали: ты получишь деньги на такое-то количество танков, на такое-то количество самолетов, дальше ты можешь как-то варьировать, но больше мы тебе ни рубля не дадим. Почему? А потому что не готовились к той войне, которая сейчас идет. Считали, что можно обойтись меньшим. Потому что не готовились к тому, что армии нужна хорошая организация для мобилизации резервов. И оказалось, что резервисты есть, а системы нет.

Почему-то решили, что служба в армии должна быть один год. Как можно за один год подготовить и какая боеспособность будет у этой армии. Солдаты отслужили один год, что они могут делать? То есть, если солдаты в срочной армии не готовы воевать, а контрактников всего 300 тысяч, резерва нет, то на что армия рассчитывала?

Вообще странно говорить: война против НАТО. НАТО еще не воюет. Оно участвует в войне. А если бы была война с НАТО? Вам бы хватило 300 тысяч контрактников? Срочники ваши ни на что не годятся - за год службы ты солдат не сделаешь бойцами. А резервов у вас нет. И системы резервистов у вас нет. Вот такая ситуация на данный момент. Так почему народ должен понимать, что страна находится под угрозой? Если ничего этого нет и это нужно создавать заново.

Вот если бы было у вас десять кадрированных дивизий и система мобилизации, тогда бы все выглядело по-другому. Кстати, я не думаю, что триста тысяч взяли для того, чтобы держать позиции. Это все совершенно для другого. Удержать могли и с тем, что есть. Взяли для другой цели - но это мы увидим в середине ноября.