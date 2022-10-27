Звонок матери спас жизнь эстонской теннисистке: профессиональный спорт жесток и опасен

„Я помню разочарование, когда проснулась утром. Помню грусть от того, что не попала в автомобильную аварию. Это продолжалось годами, и я считала эти чувства нормальными, я их так долго испытывала. Но только когда я была близка к тому, чтобы покончить с собой, я поняла, что мне нужна помощь. К счастью, мне удалось это сделать благодаря окружающим меня людям. Но что это значило для моей теннисной карьеры?“