Не прячьте ваши денежки. Как судебный пристав разбогател на мелких долгах, получая 300 000 за услуги

За 15 месяцев Керсти Вилбо перевела на свой счет почти 300 000 евро из полученных 865 239 евро в качестве „платы за услуги“. Сколько ей причиталось на самом деле, выяснить не удалось. Ее обвинили в краже более чем 50 000 евро. Будучи юристом в уезде Винни, она организовала тендер, который выиграла ее компания, и украла почти 100 000 евро у семейного врача.