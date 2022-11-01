01.11.2022, 10:45
Не прячьте ваши денежки. Как судебный пристав разбогател на мелких долгах, получая 300 000 за услуги(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
За 15 месяцев Керсти Вилбо перевела на свой счет почти 300 000 евро из полученных 865 239 евро в качестве „платы за услуги“. Сколько ей причиталось на самом деле, выяснить не удалось. Ее обвинили в краже более чем 50 000 евро. Будучи юристом в уезде Винни, она организовала тендер, который выиграла ее компания, и украла почти 100 000 евро у семейного врача.
Керсти Вилбо стала судебным приставом уже в 2001 году. Проблемы начались уже в первые годы ее карьеры. Через два года после исполнения первых судебных решений было установлено, что Вилбо не перечислила коллекторам полученные от должников деньги. После призыва к порядку Вилбо извинилась, исправилась, но вскоре продолжила как ни в чем не бывало.