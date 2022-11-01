ЧП и криминал
01.11.2022, 10:45

Не прячьте ваши денежки. Как судебный пристав разбогател на мелких долгах, получая 300 000 за услуги

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"Эмоциональное выгорание за 17 лет начало давать о себе знать", - говорит Керсти Вилбо о суммах, прикарманенных во время работы судебным приставом.
"Эмоциональное выгорание за 17 лет начало давать о себе знать", - говорит Керсти Вилбо о суммах, прикарманенных во время работы судебным приставом.
ФОТО: Vallo Kruuser | Delfi Meedia

За 15 месяцев Керсти Вилбо перевела на свой счет почти 300 000 евро из полученных 865 239 евро в качестве „платы за услуги“. Сколько ей причиталось на самом деле, выяснить не удалось. Ее обвинили в краже более чем 50 000 евро. Будучи юристом в уезде Винни, она организовала тендер, который выиграла ее компания, и украла почти 100 000 евро у семейного врача.

Керсти Вилбо стала судебным приставом уже в 2001 году. Проблемы начались уже в первые годы ее карьеры. Через два года после исполнения первых судебных решений было установлено, что Вилбо не перечислила коллекторам полученные от должников деньги. После призыва к порядку Вилбо извинилась, исправилась, но вскоре продолжила как ни в чем не бывало.

Она снова привлекла к себе внимание в 2012 году, когда в ее кабинете была проведена повторная проверка и снова выявилась целая череда нарушений – в основном, задержки при переводе денег. Стоит подчеркнуть, что Вилбо должна была быть готова к повторной проверке, поскольку этому предшествовали предписания, полученные в ходе очередного контроля.

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