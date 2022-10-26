26.10.2022, 07:08
Украинские беженцы — легкая добыча мошенников на рынке труда(13)
Пострадавшие боятся жаловаться
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Трудовая инспекция уже инициировала 611 процедур по проверке соответствия закону трудоустройства беженцев, - пишет Eesti Päevaleht.
„Работодатель не выплатил зарплату. Завтра день рождения ребенка. Кто поможет купить праздничный торт для ребенка?“, — пишет обеспокоенная мать в группе украинских военных беженцев. Это сообщение- не единичное исключение. Невыплаченная заработная плата — одна из самых частых проблем, о которых рассказывают украинские беженцы, испытывающие трудности на рынке труда Эстонии. По большей части в своем кругу, потому что недоверие к властям и общий страх затрудняют решение проблем.