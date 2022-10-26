Украинские беженцы — легкая добыча мошенников на рынке труда

„ Работодатель не выплатил зарплату. Завтра день рождения ребенка. Кто поможет купить праздничный торт для ребенка?“, — пишет обеспокоенная мать в группе украинских военных беженцев. Это сообщение- не единичное исключение. Невыплаченная заработная плата — одна из самых частых проблем, о которых рассказывают украинские беженцы , испытывающие трудности на рынке труда Эстонии. По большей части в своем кругу, потому что недоверие к властям и общий страх затрудняют решение проблем.

„Возможно, я больше не получу работу, если буду куда-то жаловаться. Может быть, тогда мое имя будет где-то записано, и ни один работодатель больше не захочет взять меня на работу“, — описывает сомнения беженцев глава отдела помощи жертвам торговли людьми при Департаменте социального страхования Сирле Блумберг, которая консультирует украинцев по телефону горячей линии.