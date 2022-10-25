ОТ РЕДАКЦИИ | Не оставляйте детей наедине с насилием(3)
Как показывает недавний случай в Пярну, дети нуждаются в большей защите и поддержке родителей.
В начале этой недели Эстонию потрясли два случая в Пярну, где несовершеннолетние девочки издевались над ребятами помладше, снимали избиения, а затем распространяли видеоролики в социальных сетях. Такие случаи бывали и раньше и, видимо, одной из причин того, что подростковая жестокость, зафиксированная на видео, сейчас получает очень много внимания, является то, что многие взрослые члены нашего общества сами сталкивались с жестоким обращением.
Чиновники поспешили заявить, что ситуация взята под контроль и в общих чертах все хорошо, однако эти происшествия в Пярну в очередной раз указывают на две фундаментальные проблемы, которые уже давно существуют в нашем обществе. Первая заключается в том, что насилие в школах стало в Эстонии распространенным явлением, однако жертвы часто никому об этом не говорят, потому что среди взрослых членов общества это может быть воспринято как обычные детские ссоры или же взрослые вовсе могут сказать ребенку: „Разбирайся самостоятельно“. По этой причине только малая часть детей и подростков, столкнувшихся с насилием, обращается с такими проблемами к родителям, учителям или к администрации школы.
Дети остаются один на один со своей бедой, и в результате издевательства и травля, которые не пресекаются взрослыми, продолжаются. Нахождение в таких условиях негативно сказывается на детской психике и ведет, среди прочего, к потере интереса к обучению и замкнутости в себе. Зачастую это становится причиной депрессивного состояния, которое может преследовать человека уже во взрослом возрасте. По данным исследования, каждый четвертый житель Эстонии рискует заболеть депрессией, и очень часто фундамент для этого был заложен именно в детском или подростковом возрасте. Депрессия является сложным заболеванием, которое прогрессирует, и которое очень сложно вылечить, если откладывать постановку диагноза и начало лечения.
Вторая проблема, о которой напомнили случаи в Пярну, состоит в том, что подростки неконтролируемо проводят большое количество времени в социальных сетях. Девочки, которые издевались над своими сверстниками, после этого выкладывали видеоролики в общий доступ, чтобы получить одобрение со стороны своих друзей и одноклассников. Конечно, родителям не нужно устанавливать тотальный контроль за тем, чем занимаются их дети в интернете, но иногда стоит проверить, что они публикуют в социальных сетях. Безопасность в социальных сетях - это иллюзия, в действительности там могут таиться различные угрозы, которые могут нанести вред детям и подросткам.
Произошедшее в Пярну является очередным уроком для взрослых, а не для детей. Отвественность за такие случаи нельзя взваливать лишь на школу, полицию и общество в целом: ответственность должны взять родители. Именно им следует заниматься со своими детьми, быть для них примером и поддержкой, потому что именно родители в состоянии обеспечить детям защиту в том возрасте, когда они еще не умеют справляться самостоятельно. Не оставляйте детей один на один с насилием!