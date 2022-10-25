ОТ РЕДАКЦИИ | Не оставляйте детей наедине с насилием

В начале этой недели Эстонию потрясли два случая в Пярну, где несовершеннолетние девочки издевались над ребятами помладше, снимали избиения, а затем распространяли видеоролики в социальных сетях. Такие случаи бывали и раньше и, видимо, одной из причин того, что подростковая жестокость, зафиксированная на видео, сейчас получает очень много внимания, является то, что многие взрослые члены нашего общества сами сталкивались с жестоким обращением.

Чиновники поспешили заявить, что ситуация взята под контроль и в общих чертах все хорошо, однако эти происшествия в Пярну в очередной раз указывают на две фундаментальные проблемы, которые уже давно существуют в нашем обществе. Первая заключается в том, что насилие в школах стало в Эстонии распространенным явлением, однако жертвы часто никому об этом не говорят, потому что среди взрослых членов общества это может быть воспринято как обычные детские ссоры или же взрослые вовсе могут сказать ребенку: „Разбирайся самостоятельно“. По этой причине только малая часть детей и подростков, столкнувшихся с насилием, обращается с такими проблемами к родителям, учителям или к администрации школы.

Дети остаются один на один со своей бедой, и в результате издевательства и травля, которые не пресекаются взрослыми, продолжаются. Нахождение в таких условиях негативно сказывается на детской психике и ведет, среди прочего, к потере интереса к обучению и замкнутости в себе. Зачастую это становится причиной депрессивного состояния, которое может преследовать человека уже во взрослом возрасте. По данным исследования, каждый четвертый житель Эстонии рискует заболеть депрессией, и очень часто фундамент для этого был заложен именно в детском или подростковом возрасте. Депрессия является сложным заболеванием, которое прогрессирует, и которое очень сложно вылечить, если откладывать постановку диагноза и начало лечения.