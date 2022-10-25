Торговля на улицах Нарвы: требованиям местного закона порой противоречит(2)
„Нет, сынок, я без всякого билета продаю, мне ни к чему эти бумажки и разрешения. Ну и что же, что он бесплатный – за ним же все равно куда-то тащиться надо, заявления всякие писать, время тратить. А я тут быстренько за часик огурчики, помидорчики и грушки распродам, да и побегу по делам своим“, – объясняет журналисту „Нарвской Газеты“ свое понимание принципа уличной торговли одна из нарвитянок почтенного возраста по имени Ирина.
Фруктово-ягодный сезон в этом году выдался урожайным, кое-кто из дачников даже жаловался, что плоды, которыми изобильно усыпаны были кусты и деревья, оказалось просто некуда девать. „Черноплодку хорошо хоть птицы всю склевали, хотя и много уродилось. А вот все остальное самим не съесть было, варенья много не делаем – есть некому, так пришлось в землю закапывать, а торговать я не умею, характер не тот“, – пожаловалась нынче одна добрая знакомая.
Вырастил – заработал
Да, так вот бывает в жизни, когда слишком хорошо тоже плохо. Между тем более предприимчивые нарвитяне активно реализуют дары природы самыми разными способами, добавляя денежку в свой кошелек и обеспечивая других жителей города вкусными яблочками, хрустящими огурчиками и прочими витаминными продуктами собственного производства.
Кто-то выносит свой аппетитный товар растительного происхождения на тротуары с оживленным пешеходным движением или к небольшим местным магазинам. Другие торгуют, давая объявления в интернете, и тоже неплохо реализуют свой товар. Причем у иных уже образовался устойчивый круг клиентов, убедившихся в высоком качестве ягод и овощей, лично выращенных интернет-продавцом на собственном земельном участке.
Учет, контроль и порядок
Но всякая коммерция в наше время должна быть упорядочена, и если интернет-пространство пока еще не контролируется по этой части городскими властями, то уличная торговля обязана подчиняться строго определенным местным правилам.
Так, во всяком случае, предполагалось, когда в Нарве около трех лет подготавливали новый Порядок уличной торговли в городе, вошедший в действие с 1 мая нынешнего года. Об этом „НГ“ писала 8 апреля этого года в материале „Новые правила: больше порядка или больше бюрократии?“. Тогда заведующая службой предпринимательства и защиты потребителей Департамента развития и экономики Нарвской горуправы Мария Теребилина поясняла, что данный порядок регулирует торговлю на земельных участках общего пользования. Это так называемая уличная и рыночная торговля, торговля на массовых мероприятиях, а также сезонное расширение торгового места.
„Неоднократные нарушения были связаны с осуществлением торговли частными лицами в порядке ручной торговли – выкладка товара непосредственно на уличное покрытие, отсутствие торгового билета, продажа не указанного в торговом билете товара“.
Важным моментом городского нововведения в данном случае было требование иметь торговый билет, выданный городской властью, причем даже для торгующих с рук пенсионеров. Торговый билет пенсионеры могут получить у властей бесплатно, но при этом обязаны выполнить условие – продавать можно только стоя или передвигаясь, скажем, с тележкой. „Торговля с ящиков отныне в Нарве запрещается вообще, и если человек хотя бы торгует сидя на стульчике, он уже торговец с временно созданного торгового места“, – так описывала „НГ“ новые требования, изложенные чиновниками.
Когда навару на копейку
Пообщавшись с несколькими уличными торговцами, которые располагались со своим огородно-садовым товаром на тротуарах и околомагазинных площадках в разных частях Нарвы, выясняет, что некоторые из них реализует выращенное собственным трудом, не заморачиваясь хлопотами получения торгового билета.
Кто-то, как упомянутая выше Ирина, просто не хочет тратить на такой „пустяк“ время. А кто-то уверяет, что впервые слышит о каких-то там билетах для торговли. „Не знаю, что это такое – в газетах мало ли что напишут, а мы тут годами стоим и никому не мешаем, – поясняет Ольга. – Ну что будет, если положила с десяток яблочек на эту каменную стеночку, развалится, что ли? Часик полежали, хорошие люди купили – и все, меня уже тут нету“.
С одной стороны, таких „коммерсантов“ понять можно – цены у них ниже магазинных, яблочки были по 50 сентов за килограмм, так что выгода мизерная. Но к невеликой пенсии все ж таки прибавка.
Пока никто не оштрафован – людям разъясняют
Но немало среди торговцев на свежем воздухе оказалось и тех, кто законопослушно сразу (или же после разъяснительной беседы с контролерами управы) озаботился получением торгового билета. Как правило, это люди с относительно большими объемами товара.
По информации Марии Теребилиной, по состоянию на 4 октября 2022 года частным лицам, в том числе пенсионерам, было выдано 48 торговых билетов для уличной торговли. Из них бесплатных – 38 билетов. Платных билетов власти выдали 10. В зависимости от продолжительности действия торгового билета стоимость была следующая: на 1 месяц – 10 евро, на 3 месяца – 25 евро.
Какое количество нарушений порядка уличной торговли было выявлено с мая по октябрь 2022 года в Нарве, в каких местах это произошло, какие меры наказания приняты, и какая общая сумма штрафов получена? – поинтересовалась редакция „НГ“.
Из Нарвской городской управы сообщили, что неоднократные нарушения были связаны с осуществлением торговли частными лицами в порядке ручной торговли – выкладка товара непосредственно на уличное покрытие, отсутствие торгового билета, продажа не указанного в торговом билете товара. Учитывая, что это новый
Порядок, каждый раз при выявлении нарушений проводится лишь разъяснительная работа. Наказания пока не применялись.
На вопрос, были ли выявлены на практике слабые места этого Порядка и нужно ли его еще усовершенствовать, Теребилина пояснила, что по крайней мере в этом году менять Порядок не планируется, поэтому люди могут руководствоваться только действующими условиями.
Сакральное рыночное место
К сожалению и недовольству многих жителей Нарвы, муниципального открытого рынка у города до сих пор на сегодняшний день нет. При этом де-факто продолжается круглогодичная торговля на открытых местах территории бывшего рынка „Энергия“. Ее приобрел, как стало известно „Нарвской Газете“, новый владелец, который строит далеко идущие планы по возрождению рынка и сейчас идет процесс оформления всех процедур, проектов, получения разрешений и всего необходимого в таких случаях.
Появление здесь цивилизованного рынка было бы весьма хорошей новостью для нарвитян, поскольку лучшего местоположения, думается, для него не сыскать. Торгующая здесь уже не один год Елена рассказывает, что давно обзавелась постоянными клиентами, которые приходят именно к ней, чтобы купить тот или иной продукт.
Как торговцев, так и покупателей это место словно магнитом притягивает. Даже несмотря на то, что частный владелец территории, в отличие от городской власти, выдает торговые билеты стоимостью каждый по 5 евро – и не на месяц, а на один день. А за торговлю здесь без разрешения собственник грозит штрафом в 100 евро. Впрочем, закон не запрещает применять такие меры, как взимание платы в случае частной собственности. „Так что, хочешь не хочешь, приходится платить“, – невесело говорит продавец Наталья, показывая мне торговый билет стоимостью 5 евро на день.
Когда-нибудь – но будет…
Представители городской власти заверяют, что в части продвижения идеи уличных рынков в Нарве идет планомерная работа. Вице-мэр по городскому хозяйству Ирина Смирнова поясняет, что существуют варианты, где торговые места в скором времени могут появиться на частных территориях. Дело прежде всего в том, как уже сообщала „НГ“, что в центральной части города муниципальной земли очень мало. В основном это частные участки.
„С городом связались несколько частных лиц, которые запланировали на своих территориях пространство для уличной торговли, – уточняет Мария Теребилина. – Например, один из предпринимателей занимается проектной работой, чтобы возродить ранее действующий уличный рынок. Еще один крупный предприниматель подготовил интересное проектное решение довольно большого торгового места с обустроенными местами для торговли и публичным пространством“.
По информации Департамента экономики и развития Нарвской городской управы, в следующем году на Ратушной площади будет возможно организовывать ярмарки и устанавливать лотки для временной уличной торговли. Есть видение по развитию портовой зоны Кулгу, в том числе и обустройства там мест уличной торговли. В рамках работы над общей планировкой города рассматриваются дополнительные варианты локаций под уличный рынок в разных частях города.