Торговля на улицах Нарвы: требованиям местного закона порой противоречит

Так, во всяком случае, предполагалось, когда в Нарве около трех лет подготавливали новый Порядок уличной торговли в городе, вошедший в действие с 1 мая нынешнего года. Об этом „НГ“ писала 8 апреля этого года в материале „Новые правила: больше порядка или больше бюрократии?“. Тогда заведующая службой предпринимательства и защиты потребителей Департамента развития и экономики Нарвской горуправы Мария Теребилина поясняла, что данный порядок регулирует торговлю на земельных участках общего пользования. Это так называемая уличная и рыночная торговля, торговля на массовых мероприятиях, а также сезонное расширение торгового места.

Но всякая коммерция в наше время должна быть упорядочена, и если интернет-пространство пока еще не контролируется по этой части городскими властями, то уличная торговля обязана подчиняться строго определенным местным правилам.

Кто-то выносит свой аппетитный товар растительного происхождения на тротуары с оживленным пешеходным движением или к небольшим местным магазинам. Другие торгуют, давая объявления в интернете, и тоже неплохо реализуют свой товар. Причем у иных уже образовался устойчивый круг клиентов, убедившихся в высоком качестве ягод и овощей, лично выращенных интернет-продавцом на собственном земельном участке.

Да, так вот бывает в жизни, когда слишком хорошо тоже плохо. Между тем более предприимчивые нарвитяне активно реализуют дары природы самыми разными способами, добавляя денежку в свой кошелек и обеспечивая других жителей города вкусными яблочками, хрустящими огурчиками и прочими витаминными продуктами собственного производства.

Фруктово-ягодный сезон в этом году выдался урожайным, кое-кто из дачников даже жаловался, что плоды, которыми изобильно усыпаны были кусты и деревья, оказалось просто некуда девать. „Черноплодку хорошо хоть птицы всю склевали, хотя и много уродилось. А вот все остальное самим не съесть было, варенья много не делаем – есть некому, так пришлось в землю закапывать, а торговать я не умею, характер не тот“, – пожаловалась нынче одна добрая знакомая.

„Неоднократные нарушения были связаны с осуществлением торговли частными лицами в порядке ручной торговли – выкладка товара непосредственно на уличное покрытие, отсутствие торгового билета, продажа не указанного в торговом билете товара“.

Важным моментом городского нововведения в данном случае было требование иметь торговый билет, выданный городской властью, причем даже для торгующих с рук пенсионеров. Торговый билет пенсионеры могут получить у властей бесплатно, но при этом обязаны выполнить условие – продавать можно только стоя или передвигаясь, скажем, с тележкой. „Торговля с ящиков отныне в Нарве запрещается вообще, и если человек хотя бы торгует сидя на стульчике, он уже торговец с временно созданного торгового места“, – так описывала „НГ“ новые требования, изложенные чиновниками.

Когда навару на копейку

Пообщавшись с несколькими уличными торговцами, которые располагались со своим огородно-садовым товаром на тротуарах и околомагазинных площадках в разных частях Нарвы, выясняет, что некоторые из них реализует выращенное собственным трудом, не заморачиваясь хлопотами получения торгового билета.

Кто-то, как упомянутая выше Ирина, просто не хочет тратить на такой „пустяк“ время. А кто-то уверяет, что впервые слышит о каких-то там билетах для торговли. „Не знаю, что это такое – в газетах мало ли что напишут, а мы тут годами стоим и никому не мешаем, – поясняет Ольга. – Ну что будет, если положила с десяток яблочек на эту каменную стеночку, развалится, что ли? Часик полежали, хорошие люди купили – и все, меня уже тут нету“.

С одной стороны, таких „коммерсантов“ понять можно – цены у них ниже магазинных, яблочки были по 50 сентов за килограмм, так что выгода мизерная. Но к невеликой пенсии все ж таки прибавка.

Пока никто не оштрафован – людям разъясняют