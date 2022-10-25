За рубежом
25.10.2022, 11:16

ВИДЕО | В Стокгольме говорящий по-эстонски русский мужчина напал на украинского беженца

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Kuvatõmmis
Kuvatõmmis
ФОТО: Kuvatõmmis | Visegrad 24

В понедельник в Стокгольме мужчина, говоривший по-русски и по-эстонски, напал на украинского беженца, пишет Visegrad 24.

Инцидент произошел на проходившей в Стокгольме демонстрации против вторжения России в Украину. Издание отмечает, что нападавший сломал украинцу нос, после чего его задержала полиция. Шведская полиция начала производство в отношении русского мужчины.

На снятом очевидцами видео видно, как после задержания полиция нападавший лежит на земле и выкрикивает различные ругательства на русском языке, но в один момент говорит по-эстонски: „mis sa teed?“.

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика!

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