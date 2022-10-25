25.10.2022, 11:16
ВИДЕО | В Стокгольме говорящий по-эстонски русский мужчина напал на украинского беженца(140)
ФОТО: | Visegrad 24
В понедельник в Стокгольме мужчина, говоривший по-русски и по-эстонски, напал на украинского беженца, пишет Visegrad 24.
Инцидент произошел на проходившей в Стокгольме демонстрации против вторжения России в Украину. Издание отмечает, что нападавший сломал украинцу нос, после чего его задержала полиция. Шведская полиция начала производство в отношении русского мужчины.
На снятом очевидцами видео видно, как после задержания полиция нападавший лежит на земле и выкрикивает различные ругательства на русском языке, но в один момент говорит по-эстонски: „mis sa teed?“.
Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика!