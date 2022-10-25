Сводка за сутки: Полиция просит помощи в розыске водителя, скрывшегося с места аварии

Вчера в 09:05 в Таллинне на перекрестке улиц Эхитаяте и Кескусе 59-летняя женщина за рулем автобуса Solaris Urbino повернула направо и была вынуждена резко затормозить из-за маневра Ауди А6. В результате торможения в автобусе упала 72-летняя женщина. Пассажирку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 10:51 в Кейла на улице Пыхьякааре 35-летний мужчина, двигавшийся к кольцевой развязке на велосипеде, столкнулся с проезжающим мимо красным автомобилем. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Водитель автомобиля после столкновения скрылся с места происшествия. Полиция просит свидетелей происшествия позвонить в информационную службу ДПП по телефону 612 3000 или написать на электронную почту по адресу pohja.lmt@politsei.ee. Полиция также просит водителя, который был причастен к инциденту, сообщить о себе.

В 13:22 на улице Яама в Хаапсалу 80-летний велосипедист, пересекающий дорогу на пешеходном переходе, столкнулся с приближающимся мотоциклом Suzuki, которым управлял 35-летний мужчина. В результате столкновения мотоциклист и велосипедист упали. Велосипедист был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу, мотоциклист – в Ляэнемааскую больницу.

В 17:49 на улице Суур-Сыямяэ в Таллинне возле остановки общественного транспорта Каубаяама 14-летний мальчик, ехавший по тротуару на электросамокате, не справился с управлением и упал. Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.