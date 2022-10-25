Российскую легкоатлетку лишили олимпийского золота

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) принял решение аннулировать результаты российской легкоатлетки Натальи Антюх, которые она показала в период с июля 2012 года по июнь 2013 года, в связи с нарушением антидопинговых правил.

Как отмечается на сайте AIU, Антюх признана виновной в „использовании запрещенного препарата или метода“. Решение было принято на основании данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

„После выдвинутых обвинений AIU, основанных на данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), российская спортсменка Наталья Антюх была дисквалифицирована за использование запрещенной субстанции/метода. Результаты аннулированы с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года“,— говорится в заявлении AIU.

Поскольку российская спортсменка выиграла олимпийское золото в Лондоне в августе 2012 года, то она вынуждена вернуть медаль, а на верхнюю ступеньку виртуального пьедестала займет американка Лашинда Димус, а бронзовым призером станет ямайская спортсменка Калиса Спенсер. Правда, для этого еще нужно официальное решение Международного олимпийского комитета.

В то же время Антюх также завоевала медаль в эстафете 4х400 метров с женской сборной в Лондоне, но была вынуждена ее вернуть всего через несколько дней после соревнований. На тот момент речь шла не об Антюхе, а об партнерше по сборной Антонине Кривошапки, у которой был обнаружен допинг. Впрочем, Наталье вовсе не обязательно полностью опустошать свой трофейный шкаф, так как две олимпийские медали, завоеванные ею в Афинах в 2004 году, были совершенно законными.

Антюх объявила о завершении карьеры в феврале 2017 года.