24.10.2022, 21:50
Цена на газ в Европе упала до рекордного минимума с июня(12)
ФОТО: Unsplash
В понедельник днем цена ноябрьских фьючерсов на нидерландской газовой бирже TTF упала до 97 евро за мегаватт-час, пишет rus.err.ee.
При этом 26 августа цена ноябрьских фьючерсов оценивалась примерно в 350 евро за мегаватт-час.
С конца прошлого года стоимость газа колебалась около 100 евро, 26 декабря прошлого года цена за ноябрь выросла до 126 евро за мегаватт-час. С тех пор самый низкий уровень цен был в конце января, когда стоимость держалась на уровне 62 евро. В мае стоимость составила 88 евро за сутки.
С октября по конец марта правительство Эстонии будет компенсировать бытовым потребителям газа 80% той части цены газа, которая превышает 80 евро за мегаватт-час без НДС.