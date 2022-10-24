Цена на газ в Европе упала до рекордного минимума с июня

С конца прошлого года стоимость газа колебалась около 100 евро, 26 декабря прошлого года цена за ноябрь выросла до 126 евро за мегаватт-час. С тех пор самый низкий уровень цен был в конце января, когда стоимость держалась на уровне 62 евро. В мае стоимость составила 88 евро за сутки.