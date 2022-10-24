В Нарве алководитель отправился за решетку после того, как врезался в четыре автомобиля и ранил девочку
Во вторник вечером сотрудники патрульной службы Нарвского отделения полиции задержали на улице Раху в Нарве пьяного водителя, который несколькими минутами ранее врезался в четыре припаркованных автомобиля, дорожный знак, а также ранил девочку, находившуюся возле автомобиля, пишет полиция в Facebook.
Уже в четверг Вируский уездный суд приговорил водителя транспортного средства к 1 году и 4 месяцам лишения свободы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, из которых 2 месяца должны быть отбыты немедленно. Кроме того, в качестве наказания лицо было лишено права управления автотранспортным средством на один год.
К счастью, травмы пешехода, пострадавшего от пьяного водителя, оказались несерьезными, и в тот же день он был отправлен на домашнее лечение.
На данный момент решение еще не вступило в законную силу.