В Нарве алководитель отправился за решетку после того, как врезался в четыре автомобиля и ранил девочку

Уже в четверг Вируский уездный суд приговорил водителя транспортного средства к 1 году и 4 месяцам лишения свободы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, из которых 2 месяца должны быть отбыты немедленно. Кроме того, в качестве наказания лицо было лишено права управления автотранспортным средством на один год.