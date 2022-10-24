ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (243-й день) | Украина зовет инспекторов МАГАТЭ, чтобы показать - у нее нет „грязной бомбы“, как утверждает Россия

МИД РФ потребовал от Украины отказаться от создания „грязной бомбы“. Киев говорит, что не планировал ее создавать.

Представители российского Минобороны уже несколько дней обзванивают своих коллег в странах НАТО (США, Великобритании, Турции, Франции) с рассказами о том, что Украина готовит на своей территории взрыв ядерной бомбы, чтобы обвинить в этом Россию.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников написал в твиттере, что Украина открыта для любой мониторинговой миссии, чтобы опровергнуть обвинения в намерениях якобы применить такое оружие. МАГАТЭ отправит в Украину экспертов после утверждений Шойгу о планах по созданию „грязной“ бомбы, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

На Западе сочли предупреждения России о „грязной бомбе“, которую якобы создает Украина, предлогом для эскалации.

Как пишет Reuters, 24 октября министры иностранных дел Франции, Великобритании и США выпустили совместное заявление, в котором отвергли обвинения России против Украины и подтвердили свою поддержку Киеву. „Наши страны ясно дали понять, что все мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить „грязную бомбу“ на своей территории“, — заявили министры.

Шольц и фон дер Ляйен призвали создать аналог плана Маршалла для Украины.

Политики назвали восстановление Украины „задачей для поколений“, решением которой необходимо заняться сейчас. Участвовать в проекте должны, с точки зрения политиков, страны Евросоюза, „Большой семерки“, другие партнеры, а также компании и частные инвесторы.

Глава военной разведки Украины назвал заявления об „эвакуации“ Херсона информационной операцией.

Российские войска готовят почву для того, чтобы при необходимости быстро покинуть аннексированный Херсон. Однако прямо сейчас они не уходят из города, а, наоборот, готовятся к его обороне. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью „Украинской правде“.