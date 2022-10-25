А товарища выручай. Кая Каллас: у Финляндии нет возможности получить газ откуда-то еще

В понедельник в специальной комиссии по контролю над государственным бюджетом продолжились дебаты о газовых запасах Эстонии, в них приняла участие премьер-министр Кая Каллас. По словам председателя специального комитета Тыниса Мёльдера, весной государство дало компании Elering четкую установку на приобретение 20% доли в СПГ-танкере, сданном в аренду Финляндии. „Финская сторона неоднократно и публично выражала желание, чтобы эстонская государственная компания купила этот пакет акций. Эстонская доля поможет улучшить поставки газа, предоставив нашим компаниям приоритетный доступ к терминалу“, - сказал он.