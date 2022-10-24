Санкции не помешают сотрудничеству государства с живущими в Эстонии гражданами России

С 10 октября в Эстонии, как, впрочем, и во всём Евросоюзе начал действовать один из пунктов санкций, наложенных на Россию. Помимо прочего, принятое ещё 8 апреля постановление Совета ЕС говорит о запрете на заключение договора о госзакупках с гражданами России или с российскими фирмами.

Последствия вступления в силу этой нормы уже видны - на сайте госзакупок, например, Касса по безработице в своем конкурсе на предоставление услуги обучения требует подтвердить, что фирма, которая подаёт заявку, не находится под санкциями. Более того, нынешние предприятия-партнёры кассы сообщают о получении электронных писем с той же просьбой.

„Эстонской кассе по безработице необходимы гарантии того, что продолжение выполнения заключенных с вами договоров о закупках является законным в ситуации установленных санкций и что существующее сотрудничество может продолжаться“, - говорится в письмах.

Советник министерства Эвелин Каринди-Каскдин подчеркивает, сам по себе факт того, что член правления компании является гражданином Российской Федерации, не исключает заключения договора о государственных закупках с этой компанией. Поэтому и наличие в компании сотрудников, являющихся гражданами Российской Федерации, не препятствует заключению договора о государственных закупках.