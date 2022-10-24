Насилие в Пярнумаа: некоторые агрессивные подростки были ранее известны полиции

Маарья Германн, старший прокурор западной окружной прокуратуры, сообщила, что некоторые из несовершеннолетних, задержанных в качестве подозреваемых, были ранее известны полиции, но судимостей не имели. „В ходе расследования все, ставшие свидетелями насилия, будут допрошены в качестве свидетелей, и если собранные доказательства выявят, что кто-то еще как-то причастен к преступлению, полиция отреагирует и на это“, - добавила она.

Тыну Кивис, начальник Пярнуской региональной группы Пярнумаа ского отделения полиции, сообщил, что 17 октября в отделении получили сообщение о том, что в Пярну, в Ванапарке, а затем недалеко от реки, три несовершеннолетние девочки, две из которых 14-летние и одна 15-летняя, избили 13-летнюю девочку, причинив подростку телесные повреждения.

Маарья Германн заявила, что уголовное производство по расследованию преступления, совершенного несовершеннолетним, к сожалению, является результатом ранее нерешенной проблемы. „Если несовершеннолетний дошел до того, что стал жестоким по отношению к своим сверстникам, значит, окружающие его взрослые не смогли вовремя отреагировать на проблемы ребенка. Задача взрослых — влиять, поддерживать и доверять ребенку, воспитывать молодежь своим примером, чтобы ни у кого из молодых людей даже не возникало мысли зарабатывать на жизнь насилием над другими“, - отметила она. „Но если ужи подросток достиг этой стадии, полиция и прокуратура будут реагировать и выяснять, как лучше воздействовать на преступника - работая с местным органом власти, учителями, специалистами по защите детей, семьей преступника и многими другими в ходе расследования. Наконец, важно отреагировать на преступление таким образом, чтобы оно никогда не повторилось, чтобы преступник понял, что преступление незаконно, и чтобы он не хотел совершать преступления в будущем“.