К победе через поражение. Новым премьер-министром Великобритании станет Риши Сунак

Сунак стал министром финансов в феврале 2020 года и уже через несколько недель оказался перед необходимостью управлять экономикой Великобритании в условиях начавшейся пандемии и продолжительных локдаунов.

В воскресенье его поддержал „кризисный“ министр финансов Джереми Хант, назначенный Лиз Трасс в попытке остановить волнения на рынке. По словам Ханта, Сунак сделает „выбор, необходимый для нашего долговременного процветания“.

Риши Сунак никак не комментировал недавние пертурбации на рынках, сказав, что выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра, чтобы вывести страну из „глубокого экономического кризиса“, а также объединить партию тори.

Трасс в итоге стала премьером, однако ее радикальные предложения по сокращению налогов без указания, где взять на это деньги, вызвали такую панику на рынках, что через месяц их пришлось отозвать.

Сунак тогда сказал в интервью Би-би-си, что лучше проиграет гонку за лидерство, чем „выиграет с помощью ложных обещаний“ - явный намек на снижение налогов, обещанное его соперницей Лиз Трасс.

Во время летней кампании Сунак сосредоточился главным образом на экономике Великобритании, предлагая планы по ее выводу из кризиса.

Кто такой Риши Сунак и какой из него может получиться лидер?

При этом, как сообщает Рейтер со ссылкой на депутатов парламента, Сунак отверг идею немедленного проведения всеобщих выборов, чего требовала оппозиция.

Вторая попытка занять высший пост в стране оказалась удачной, особенно после того, как Джонсон снял свою кандидатуру и соперником Сунака оказалась лишь сравнительно малоизвестная и не очень популярная Пенни Мордонт.

Однако убедить членов Консервативной партии тогда ему не удалось: они поставили на Лиз Трасс - и, как оказалось, ошиблись.

В августе бывший министр финансов Риши Сунак был одним из фаворитов гонки за место премьер-министра, освободившееся после отставки Бориса Джонсона в июле.

Во время обучения по программе MBA в Стэнфордском университете он встретил свою будущую супругу Акшату Мерти, дочь Нараяны Мерти, индийского миллиардера и соучредителя огромной компании ИТ-услуг Infosys.

Он учился в элитной частной школе Винчестерский колледж, а летом подрабатывал официантом в саутгемптонском ресторанчике. Затем Сунак поступил в Оксфорд для изучения философии, политики и экономики.

Он родился в Саутгемптоне в 1980 году, где его отец был терапевтом, а мать владела и управляла аптекой.

Газета Independent предположила, что да, получал, ссылаясь на доклад, согласно которому в 2020 году он был внесен в список бенефициаров трастов на Британских Виргинских и Каймановых островах. Представитель Сунака заявил, что он не признает эти утверждения.

Ее обвинили в уходе от налогов в Британии под предлогом статуса нерезидента, и, чтобы ослабить политическое давление на мужа, Мурти объявила, что начнет платить налоги в Британии на свои зарубежные доходы.

Тогда же финансы Сунака и его семьи оказались в центре общественного внимания - как и налоговые дела его жены Акшаты Мурти, владеющей существенной долей в индийской компании своего отца Infosys и получившей больше 10 млн фунтов в качестве дивидендов в прошлом году.

В апреле некоторые критики-консерваторы усомнились в том, что миллионер Сунак точно понимает масштабы роста стоимости жизни, с которым столкнулись британцы.

Однако экономику Великобритании по-прежнему штормило. Самого Сунака в июне 2020 года полиция оштрафовала за нарушение правил локдауна на Даунинг-стрит.

Весной 2020 года он пообещал сделать все, что потребуется, чтобы помочь стране пережить пандемию, и объявил о мерах поддержки граждан и бизнеса на общую сумму в 350 млрд фунтов. Его личный рейтинг в опросах резко пошел вверх.

Многим этот непьющий и сравнительно молодой человек - во время первого локдауна ему исполнилось 40 лет - казался надежной и твердой рукой у руля.

У супругов две дочери, которых во время предыдущей предвыборной кампании Сунак часто упоминал в контексте изменения климата. Отвечая на вопрос о глобальном потеплении во время теледебатов на Би-би-си, он как-то сказал, что прислушивается к советам своих маленьких дочерей, которые являются экспертами в этом вопросе в его доме.

С 2001 по 2004 год Сунак работал аналитиком в Goldman Sachs, а затем был партнером в двух хедж-фондах.

Он считается одним из самых богатых депутатов парламента, но публично не комментирует свое состояние.

Богатство Сунака и его образование, полученное в престижной частной школе, тоже нередко становились предметом обсуждения.

Ведущая телекомпании Sky News Кей Берли спросила его, как он воспринимает заявления о том, что он слишком богат, чтобы быть премьер-министром. В ответ Сунак напомнил, что инфляция бьет по всем гражданам, и что в отличие от Лиз Трасс его программа на прошлых выборах лидера тори предусматривала в первую очередь помощь малоимущим.

В 2015 году Сунак стал членом парламента от города Ричмонд в Йоркшире и занял неприметную должность в правительстве Терезы Мэй. Ее преемник Борис Джонсон назначил его главным секретарем казначейства.

В феврале 2020 года он был назначен министром финансов и поначалу активно поддерживал Джонсона, но затем подал в отставку, заявив, что считает, что его собственный подход к экономике фундаментально отличается от подхода премьер-министра.

Во время предвыборной кампании Сунак заявил, что был предан Джонсону, но ушел в отставку, потому что его правительство оказалось „по другую сторону“ серьезных этических вопросов.

Сунак - сторонник Брексита, и голосовал за выход Великобритании из ЕС. В интервью газете Yorkshire Post он сказал, что, по его мнению, это сделает Великобританию более свободной, справедливой и процветающей.

Еще одной причиной, побудившей его голосовать за Брексит, стала миграция.