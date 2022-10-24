ВИДЕО | Финал чемпионата Эстонии по боксу преподнёс захватывающие бои

Вильде (Кренгольмский ПСШ), добившийся высоких мест в чемпионатах Европы в молодости, вернулся на ринг в прошлом сезоне спустя много лет. В то время, когда Вильде находился вдали от большого бокса, трон полусредней весовой категории занял молодой и талантливый Семён Каманин (ПСШ), который смог стать чемпионом Эстонии сразу после перехода из юношеского во взрослый уровень.

Однако в прошлом году Вильде смог сместить Каманина с трона и сам стал лучшим в своём весе. И именно поэтому самый большой вопрос чемпионата этого года заключался в том, сможет ли Вильде снова победить молодого Каманина, или молодой талантливый боксёр возьмёт реванш. Однако этого не произошло - финал был равным и оба бойца показали отличный бокс, но при голосовании, судьи отдали победу 3:2 опытному чемпиону, который смог сохранить свое место на Олимпе.

Два лидера команд, Павел Каманин (ПСШ) и Стивен Аас (Ярве боксинг), снова выиграли свои весовые категории. Павел Каманин, старший брат Семёна, единогласным решением судей победил предыдущего многократного чемпиона Эстонии Семёна Карханина (Ярве-боксинг) в финале до 70 килограммов. Стивен Аас точно так же единогласным решением судей победил Дмитрия Гладышева (боксёрский клуб Калев), который в последние годы делает большие шаги в боксе.

Впервые чемпионом Эстонии среди юношей, стал Антон Виноградов (ПСШ), дважды завоевавший медаль в Европе, единогласным решением судей победивший Юрия Клоценки (ПСШ). Лучший а среднем весе Максим Любимов (Ярве-Боксинг) победил Артема Спатара (ПСШ) со счетом 4:1