Прокуратура предъявила Артуру Айбетову подозрение в совращении малолетнего

В конце этого лета в полицию поступили сообщения о том, что мужчина, ранее отбывавший наказание за изготовление детской порнографии и обеспечение доступности порнографического произведения, общается вновь с малолетними на сексуальные темы. Полиция начала проверять эти сообщения, и к настоящему времени было собрано достаточно доказательств, чтобы задержать мужчину и взять под стражу, чтобы предотвратить возможное совершение новых преступлений.

Согласно подозрению, Айбетов совращал малолетних. Собранные доказательства указывают, что общение происходило виртуально, и на данный момент нет оснований полагать, что мужчина нанес детям физический вред.

По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Марики Рейнтоп, каждое сообщение было внимательно проверено. „Мы работаем во имя того, чтобы сократить количество виновных деяний против несовершеннолетних и семьи в целом, а также сделать жизнь людей в нашем обществе безопасной. Особо осуждаем преступления в отношении детей, так как они самые уязвимые“, – сказала прокурор Рейнтоп.

По словам руководителя группы по защите детей и борьбе с сексуальными преступлениями Пыхьяской префектуры Реймо Райвета, на данный момент полиция установила личности двоих детей, с которыми, по предварительным данным, Айбетов общался с целью сексуального совращения. „Если у кого-то есть информация о подобных случаях или новых возможных жертвах, просьба сообщить следователю по телефону 612 5913“, – призывает Райвет.

„Оставаясь на свободе, Айбетов может продолжать свою деятельность, поэтому мы ходатайствовали о его взятии под стражу. Прокуратура рада, что суд согласился с представленными доводами, и, также по мнению суда, взятие мужчины под стражу оправдано“, – добавил прокурор.