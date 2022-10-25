ИНТЕРВЬЮ | „История — не служанка политики!“ Тамара Эйдельман: штампы о русских, коллективная вина и привычка к войне

Тамара Эйдельман - преподаватель истории, заслуженный учитель России, заведовала кафедрой истории в гимназии № 1567, автор статей по истории и педагогике, создатель авторских путешествий по странам, отличник народного просвещения. Внесена Минюстом РФ в список иноагентов.

24 февраля Тамара Эйдельман встретила на отдыхе в „самом тихом месте“ Греции. Уже на следующий день она вылетела к дочери в Лиссабон. Временно потеряв родину, Тамара Эйдельман не останавливает активной просветительской деятельности. Тем более что история с недавних пор стала самой востребованной наукой как минимум постсоветского пространства. „Все благодаря некоторым доморощенным историкам“, — поясняет Тамара Натановна, непрозрачно намекая на пространные лекции Путина, предваряющие каждый новый этап войны.

В истории черпают свои знания об опасном соседе и в странах Балтии. Недавно соцсети бурно обсуждали интервью с руководителями спецслужб Латвии, Литвы и Эстонии. Они впервые рассказали, как трагический опыт оккупации и исторические аналогии (среди отвечавших был и профессиональный историк) позволяют им предугадывать агрессивные действия России и срабатывать на опережение. Их рассказы прозвучали, как приговор всему русскому.

Накануне приезда в Ригу (подробнее о мероприятии и билеты — здесь) портал Delfi попросил Тамару Эйдельман объяснить, какую роль события прошлого играют в том, что творится сегодня на нашем континенте, как фатально история кодирует настоящих и будущих игроков.

- На ваш взгляд, насколько в этой войне виноваты нерешенные исторические вопросы, а насколько — личные амбиции, выгоды и нездоровые фантазии конкретных современных персонажей?

- Конечно, история — дело важное и определяет очень многое в восприятии разных народов друг другом, отношении между ними… Но я бы не стала преувеличивать этой роли. Меня ужасно огорчает, когда сегодняшние российские проблемы начинают выводить из татаро-монгольского иго. Все же каждая эпоха имеет свое лицо и решает свои проблемы, хоть и должна это делать с учетом того, что было.