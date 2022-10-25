ИНТЕРВЬЮ | „История — не служанка политики!“ Тамара Эйдельман: штампы о русских, коллективная вина и привычка к войне
Повторяется ли история и чему она учит? Какое место страны Балтии занимают в сознании россиян и вечна ли угроза с Востока? Откуда родом жестокость, шовинизм, имперскость — виноват Иван Грозный, Петр Первый или Орда? Нужен ли русским „пастух“, любят ли они страдать и готовы ли каяться? 27 октября в Риге одна из самых известных российских популяризаторов истории Тамара Эйдельман прочтет лекцию „Суд истории“, а накануне она ответила на вопросы портала Delfi.
Тамара Эйдельман - преподаватель истории, заслуженный учитель России, заведовала кафедрой истории в гимназии № 1567, автор статей по истории и педагогике, создатель авторских путешествий по странам, отличник народного просвещения. Внесена Минюстом РФ в список иноагентов.
24 февраля Тамара Эйдельман встретила на отдыхе в „самом тихом месте“ Греции. Уже на следующий день она вылетела к дочери в Лиссабон. Временно потеряв родину, Тамара Эйдельман не останавливает активной просветительской деятельности. Тем более что история с недавних пор стала самой востребованной наукой как минимум постсоветского пространства. „Все благодаря некоторым доморощенным историкам“, — поясняет Тамара Натановна, непрозрачно намекая на пространные лекции Путина, предваряющие каждый новый этап войны.
В истории черпают свои знания об опасном соседе и в странах Балтии. Недавно соцсети бурно обсуждали интервью с руководителями спецслужб Латвии, Литвы и Эстонии. Они впервые рассказали, как трагический опыт оккупации и исторические аналогии (среди отвечавших был и профессиональный историк) позволяют им предугадывать агрессивные действия России и срабатывать на опережение. Их рассказы прозвучали, как приговор всему русскому.
Накануне приезда в Ригу (подробнее о мероприятии и билеты — здесь) портал Delfi попросил Тамару Эйдельман объяснить, какую роль события прошлого играют в том, что творится сегодня на нашем континенте, как фатально история кодирует настоящих и будущих игроков.