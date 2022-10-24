МНЕНИЕ | Для русской общины Эстонии Рубикон уже пройден

Наступившие непростые времена заставляют взглянуть на будущее русской общины Эстонии несколько иначе, нежели кто-то мог бы представить всего пару лет назад. Ждёт ли нас полная ассимиляция или мы сможем найти основы, которые позволят сохранить родную культуру и язык, не создавая при этом дополнительных очагов напряжения с Эстонским государством, пишет журналист Родион Денисов.

Понятно, что при нынешнем накале страстей и нервной реакции на всё что связано с русскими (в т.ч. эстонскими русскими) очень трудно говорить о каких-то перспективах. За долгие годы местные неэстонцы привыкли, что хоть практически все мы считаем Эстонию родной землей, цивилизационная подпитка и зачастую идеологические установки шли со стороны России. После 24 февраля ситуация кардинально изменилась. Конечно, можно надеяться, что в долгосрочной перспективе отношения между Западом и Россией, если не наладятся, то хотя бы перейдут в более нейтральную плоскость, однако для русскоязычного населения Эстонии Рубикон явно пройден, и самое время решать, что делать дальше.