Мнение
24.10.2022, 18:00

МНЕНИЕ | Для русской общины Эстонии Рубикон уже пройден

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Эстонии нужна самодостаточная и открытая к диалогу русская община
Дмитрий Иванов
публицист
Vene suveniirid Tallinna vanalinnas
Vene suveniirid Tallinna vanalinnas
ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia

На мой взгляд, у русскоязычной общины Эстонии есть и иной, более разумный путь, который позволит спокойно жить на этой земле во взаимодействии с эстонцами и дальше. При этом сохраняя свою языковую и культурную идентичность, пишет колумнист RusDelfi Дмитрий Иванов.

Наступившие непростые времена заставляют взглянуть на будущее русской общины Эстонии несколько иначе, нежели кто-то мог бы представить всего пару лет назад. Ждёт ли нас полная ассимиляция или мы сможем найти основы, которые позволят сохранить родную культуру и язык, не создавая при этом дополнительных очагов напряжения с Эстонским государством, пишет журналист Родион Денисов.

Понятно, что при нынешнем накале страстей и нервной реакции на всё что связано с русскими (в т.ч. эстонскими русскими) очень трудно говорить о каких-то перспективах. За долгие годы местные неэстонцы привыкли, что хоть практически все мы считаем Эстонию родной землей, цивилизационная подпитка и зачастую идеологические установки шли со стороны России. После 24 февраля ситуация кардинально изменилась. Конечно, можно надеяться, что в долгосрочной перспективе отношения между Западом и Россией, если не наладятся, то хотя бы перейдут в более нейтральную плоскость, однако для русскоязычного населения Эстонии Рубикон явно пройден, и самое время решать, что делать дальше.

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