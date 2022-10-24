24.10.2022, 18:00
МНЕНИЕ | Для русской общины Эстонии Рубикон уже пройден(103)
Эстонии нужна самодостаточная и открытая к диалогу русская община
ФОТО: | Ekspress Meedia
На мой взгляд, у русскоязычной общины Эстонии есть и иной, более разумный путь, который позволит спокойно жить на этой земле во взаимодействии с эстонцами и дальше. При этом сохраняя свою языковую и культурную идентичность, пишет колумнист RusDelfi Дмитрий Иванов.
Наступившие непростые времена заставляют взглянуть на будущее русской общины Эстонии несколько иначе, нежели кто-то мог бы представить всего пару лет назад. Ждёт ли нас полная ассимиляция или мы сможем найти основы, которые позволят сохранить родную культуру и язык, не создавая при этом дополнительных очагов напряжения с Эстонским государством, пишет журналист Родион Денисов.