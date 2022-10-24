„Будет хуже“. Елена Вяльбе предсказала падение уровня российских лыж

„Будет хуже, не надо лукавить. И это касается не только лыж, а всех видов спорта. Без международных стартов всем плохо. Но всё это не смертельно. Нужно думать не о сегодняшнем дне, а о будущем. Если спортсмены поймут, что готовятся к Олимпийским играм, значит, всё у них будет нормально. В этом смысле работы непочатый край — на четыре года. А вот тем, кто не поймёт, будет тяжело. Я ничуть не удивлюсь, если кто-то завершит карьеру — в связи с невозможностью найти мотивацию. Сейчас это очень модно“, — приводит слова Вяльбе Sport24.