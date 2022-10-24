„Будет хуже“. Елена Вяльбе предсказала падение уровня российских лыж
Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной страны Елена Вяльбе высказала мнение, что уровень российского лыжного спорта упадёт на фоне ситуации с отстранением. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение россиян на сезон-2022/2023.
„Будет хуже, не надо лукавить. И это касается не только лыж, а всех видов спорта. Без международных стартов всем плохо. Но всё это не смертельно. Нужно думать не о сегодняшнем дне, а о будущем. Если спортсмены поймут, что готовятся к Олимпийским играм, значит, всё у них будет нормально. В этом смысле работы непочатый край — на четыре года. А вот тем, кто не поймёт, будет тяжело. Я ничуть не удивлюсь, если кто-то завершит карьеру — в связи с невозможностью найти мотивацию. Сейчас это очень модно“, — приводит слова Вяльбе Sport24.
Источник - Чемпионат