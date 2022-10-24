ФОТО | Ночной пожар в Старом городе начался из-за стиральной машинки на чердаке

Из дома были эвакуированы шесть человек, никто не пострадал. Для тушения пожара были сформированы четыре рабочих участка. Пожар тушили шесть бригад и одна бригада добровольцев. Пожар был локализован в 03:11, и работы по тушению были завершены в 04:15. По предварительной оценке, возгорание могло начаться из-за стиральной машины на чердаке.

Кроме того, за минувшие выходные пожарными было потушено еще семь возгораний в столице.

23 октября

В 17:48 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании на улице Астангу в районе Хааберсти. Открытым пламенем горел садовый домик. Спасатели потушили пожар площадью 6 квадратных метров, потребовалось 100 литров воды.

В 17:44 спасатели выехали в район Нымме, где внутри уличного фонарного столба горел мусор. Пожар был потушен 10 литрами воды.

22 октября

В 22:23 спасатели выехали к многоквартирному дому на улице Мустамяэ в Мустамяэском районе, где из вентиляции в квартирах шел дым. Спасатели потушили возгорание одежды, сваленной в ванной одной из квартир. Квартиру проветрили и провели беседу с владельцем дома. Спасатели приезжали в эту квартиру несколько раз.

В 19:32 дети сообщили о возгорании зеленой зоны на улице Теэстузе в Пыхья-Таллинне. Спасатели потушили пожар площадью 1,5 квадратных метра.

В 16:19 поступило сообщение о возгорании в заброшенном доме на улице Косеметса в районе Пирита. К 16:52 спасатели потушили возгорание площадью 4 квадратных метра. Здание горело раньше.

В 16:03 спасатели были вызваны на улицу Сыле в Пыхья-Таллинне., где загорелись мусорный контейнер и диван. Спасатели потушили возгорание в 16:19.

В 10:44 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из одного из окон многоквартирного дома на улице Меэлику в районе Ласнамяэ идет белый дым. На месте выяснилось, что продукты загорелись в духовке. Жители потушили пожар до прибытия спасателей. Комнаты проветривались. В квартире не было датчиков дыма.