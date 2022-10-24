Вице-председатель „Зеленых“ о порче картины Моне: нельзя оправдывать вандализм заботой об экологии

„Люди голодают, люди замерзают, люди умирают. Мы живем в климатической катастрофе, а все, чего вы боитесь, это томатный суп или пюре на картине“, - выкрикнула участница акции в Музее Барберини в Потсдаме (Германия).

„Это вандализм, - ответил RusDelfi Тимур Сагитов. - Нельзя оправдывать вандализм заботой об экологии. То же самое, когда религией оправдывают теракты“.

По словам вице-председателя партии „Зеленых“, к экологическим проблемам нужно привлекать внимание, но не таким образом. „Многие молодые активисты протестуют возле парламентов - самое плохое в этом лишь то, что они могут пропустить уроки. Самый лучший способ - пойти на выборы и в политике защищать экотемы. Зачем портить картины? Это неуважение к художникам, которые зачастую сами были гуманистами и преследовались государством“, - считает Сагитов.

Активисты хотели привлечь внимание, но нужно разделать вандализм и мирные акции, продолжает он. „Гринпис однажды блокировал фуру с ядерными отходами. Этот протест никому не навредил, не испортил имущество. Акции устраивать нужно, но каждую ситуацию следует рассматривать отдельно“.

Сагитов признал, что пресса редко обращает внимание на экопроблемы, поэтому некоторые выбирают агрессивные способы рассказать о глобальном потеплении.