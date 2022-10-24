Мнение
24.10.2022, 13:55

МНЕНИЕ | Эскалация – слово недели, а впереди - Армагеддон

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Сергей Ковальченко
журналист
Ядерный взрыв
Ядерный взрыв
ФОТО: Wikimedia Commons

Восемь месяцев исполнилось 24 октября с начала войны в Украине. За это время российской власти не удалось добиться ни одной цели так называемой „специальной военной операции“. Если говорить о демилитаризации Украины, то тут результат диаметрально противоположный, и теперь оружие ей поставляет весь западный мир. Про денацификацию и говорить нечего – это вообще какая-то мифология. С присоединением территорий тоже не задалось, а для ликвидации дыр на фронте приходится объявлять мобилизацию и частичное военное положение. Поэтому впереди нас может ожидать эскалация конфликта, а применение ядерного оружия все ярче маячит на горизонте, пишет журналист Сергей Ковальченко в своей колонке для RusDelfi.

С пятницы Министр обороны России Сергей Шойгу напоминает нам сотрудника колл-центра, который по заданию руководства обзванивает будущих клиентов и произносит то, что ему написали на бумажке: Украина готовит подрыв „грязной бомбы“.

Первым Шойгу позвонил министр обороны США Ллойд Остин. По итогам встречи было сказано, что министры обсуждали проблемы международной безопасности, дежурная фраза, но разговор наверняка был важным. Положив трубку, через некоторое время Сергей Шойгу позвонил своему французскому коллеге Себастьяну Лекорню, потом главе минобороны Турции Хулучи Акару, а после этого еще раз поговорил с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Четыре звонка за один день. Что случилось?

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