МНЕНИЕ | Эскалация – слово недели, а впереди - Армагеддон

Восемь месяцев исполнилось 24 октября с начала войны в Украине. За это время российской власти не удалось добиться ни одной цели так называемой „специальной военной операции“. Если говорить о демилитаризации Украины, то тут результат диаметрально противоположный, и теперь оружие ей поставляет весь западный мир. Про денацификацию и говорить нечего – это вообще какая-то мифология. С присоединением территорий тоже не задалось, а для ликвидации дыр на фронте приходится объявлять мобилизацию и частичное военное положение. Поэтому впереди нас может ожидать эскалация конфликта, а применение ядерного оружия все ярче маячит на горизонте, пишет журналист Сергей Ковальченко в своей колонке для RusDelfi.