У латвийского боксера после победы отобрали чемпионский пояс

Бой длился 10 раундов. В пятом раунде Рамлаву удалось отправить соперника в нокдаун, но Врзесински все же простоял все раунды до конца. После финального подсчета результатов, судьи отдали победу представителю Латвии.

По окончании поединка Рамлава наградили чемпионским поясом, однако спустя десять минут на ринге появился организатор шоу. Он заявил, что судьи перепутали боксеров и отдали победу другому. После чего пояс чемпиона „IBO Continental“ был передан поляку Вжесински, которого и объявили победителем боя.

Латвийский боксер так прокомментировал скандальную ситуацию: „Ты на выездном турнире выигрываешь титульный бой, тебе вручают пояс, делаешь командную фотографию, и ты понимаешь, что огромная работа позади. Но тут внезапно с угрозами у тебя отбирают пояс“.

„У меня такое впервые, да и в истории латвийского бокса это первый случай. Мы с командой сейчас в растерянности. Но если таким образом они намекают на реванш, то я готов“, - сообщил Артем Рамлав в соцсетях.

Команда Рамлава выразила в социальных сетях желание провести матч-реванш, который должен состояться в Риге.

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