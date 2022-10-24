Дефлопе на минималках. В ближайшее время цены на продукты не только не упадут, но и вырастут

В то время, когда продажи самых дорогих продуктов питания - молочных и мясных изделий - упали, вырос интерес людей к полуфабрикатам, а алкоголь не потерял своей популярности, сказал в интервью Ärileht Каймо Нийтару, директор по ассортименту и закупкам компании Prisma.

По словам Нийтару, изменения в поведении рядовых потребителей можно заметить из-за душащей эстоноземельцев высокой инфляции. Покупатель по-прежнему, из принципа, поддерживает отечественную продукцию, но чем сложнее становится экономическая ситуация, тем больше скепсиса эти ценности вызываютю „Страна происхождения товара уже не так важна, как раньше“, - заявил Нийтару. По его словам, в продовольственной корзине Эстонии пока еще не преобладают импортные товары: „Нельзя сказать, что ситуация сложилась настолько серьезная — импортная продукция еще не захватила рынок“.