МНЕНИЕ | Ломать - не строить
Когда думаешь, что хуже быть не может, всегда происходит что-то абсурдное и пугающее, такой своеобразный парад глупости и недальновидности. Предстоящая скоропалительная реформа образования – яркий тому пример, пишет директор гимназии Ляэнемере Денис Преснецов.
Государству удается очень последовательно и, видимо, сознательно игнорировать факт, подтвержденный собственными же исследованиями: русскоговорящие жители страны хотели бы свободно говорить по-эстонски, и никто не старается оградить детей от изучения государственного языка. При этом государство не прислушивается к директорам и учителям школ, которые уже годами твердят, что нет методик преподавания для органичного перехода на эстонский язык обучения, а главное - не хватает специалистов. Нет именно того, что государство обязано было обеспечить, как говорится, еще вчера. Так что все происходящее больше смахивает на предвыборные лозунги, чем на заботу о будущем наших детей. Да здравствует перемена мест слагаемых!