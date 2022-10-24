МНЕНИЕ | Ломать - не строить

Государству удается очень последовательно и, видимо, сознательно игнорировать факт, подтвержденный собственными же исследованиями: русскоговорящие жители страны хотели бы свободно говорить по-эстонски, и никто не старается оградить детей от изучения государственного языка. При этом государство не прислушивается к директорам и учителя м школ, которые уже годами твердят, что нет методик преподавания для органичного перехода на эстонский язык обучения, а главное - не хватает специалистов. Нет именно того, что государство обязано было обеспечить, как говорится, еще вчера. Так что все происходящее больше смахивает на предвыборные лозунги, чем на заботу о будущем наших детей. Да здравствует перемена мест слагаемых!

Школьные учителя в стрессе ждут предстоящих проверок из министерства образования и языковой инспекции. Руководители учебных заведений бьются из последних сил, чтобы сохранить в школах атмосферу доверия и тягу к знаниям. И тут, как гром среди ясного неба, министр образования предлагает всем стать учителями, обещая баснословную зарплату в размере 3000 евро. Для начала, правда, нужно переехать в Ида-Вирумаа, потому что такое повышение планируется только в этом регионе. Накроет ли волна этого материального благополучия остальные города и села? В ближайшей перспективе этого не предвидится, а вот отток учителей из имеющихся школ спрогнозировать уже можно. Справедливо ли это по отношению к остальным учителям? Не перейдут ли руководители школ в Ида-Вирумаа на преподавательские должности просто потому, что там зарплата больше? И тогда мы останемся еще и без директоров-специалистов?