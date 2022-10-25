100 тысяч евро на ненужные граффити

Неразборчивые надписи, невыразительные рисунки — по всему Таллинну встречаются надписи, порой, в неожиданных местах. Не только на стенах, но на остановках, скамейках, столбах и даже в общественном транспорте. Чаще всего баллончики с краской в руки берут подростки. Сложно ли найти вандалов, какие меры наказания для них предусмотрены и есть ли альтернативы для тех, кто хочет реализоваться творчески легально? И сколько средств тратит город на устранение таких нежелательных рисунков? Разбирался RusDelfi.