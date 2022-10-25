100 тысяч евро на ненужные граффити(6)
Неразборчивые надписи, невыразительные рисунки — по всему Таллинну встречаются надписи, порой, в неожиданных местах. Не только на стенах, но на остановках, скамейках, столбах и даже в общественном транспорте. Чаще всего баллончики с краской в руки берут подростки. Сложно ли найти вандалов, какие меры наказания для них предусмотрены и есть ли альтернативы для тех, кто хочет реализоваться творчески легально? И сколько средств тратит город на устранение таких нежелательных рисунков? Разбирался RusDelfi.
Артему — пятнадцать, летом его застали за нанесение граффити в неположенном месте. „У приятелей были баллончики с краской, и я решил попробовать, каково это, — вспоминает подросток и соглашается, что назвать искусством свое граффити может условно. — Решил написать имя, получилось плохо“.
Наказание за свой поступок Артем считает не самым серьезным, но повторить еще раз нелегальное рисование подросток не спешит. „Мне пришлось отмывать то, что я нанес, и это было сложно“. После этого случая родители парня решили направить творческий порыв сына в мирное русло и оправили на курсы рисования.