Почему собака в Эстонии загрызла ребенка? Зоопсихолог: ее довели до укуса

Когда мы заводим щенка, то, несомненно, несем ответственность за его поведение, потому что сами воспитывали. Но как быть, если мы взяли из приюта уже взрослую собаку, и нам не нравится ее поведение? Перевоспитывать?

Взрослую собаку я всегда рекомендую выбирать со специалистом. Есть ряд тестов, которые можно провести, чтобы посмотреть, на что собака потенциально способна. Но надо понимать, что таким образом вы не узнаете всю подноготную. Собака, пребывающая в стрессе, может выдать не те реакции, которые свойственны ей в обычной жизни. У меня клиенты часто говорили, что выбирали в приюте спокойную собаку, которая не лаяла и не бросалась, а когда привели домой, начались проблемы.