Звери
27.10.2022, 08:30

Почему собака в Эстонии загрызла ребенка? Зоопсихолог: ее довели до укуса

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Анастасия Павлова
Анастасия Павлова
ФОТО: Анастасия Павлова зоопсихолог

Осенью Эстонию шокировала трагедия: собака загрызла четырехлетнего ребенка. Позже она же напала на сотрудника приюта для бездомных животных, куда ее отправили на содержание. Руководство приюта в интересах безопасности и благополучия людей и других животных приняло решение усыпить собаку. Почему собаки становятся агрессивными? Стоит ли их наказывать? Как воспитывать собаку в семье, где есть маленький ребенок? И какая порода считается самой кусачей? RusDelfi поговорил с кинологом и зоопсихологом, а также автором различных курсов по языку телу собак Анастасией Павловой.

Когда мы заводим щенка, то, несомненно, несем ответственность за его поведение, потому что сами воспитывали. Но как быть, если мы взяли из приюта уже взрослую собаку, и нам не нравится ее поведение? Перевоспитывать?

Взрослую собаку я всегда рекомендую выбирать со специалистом. Есть ряд тестов, которые можно провести, чтобы посмотреть, на что собака потенциально способна. Но надо понимать, что таким образом вы не узнаете всю подноготную. Собака, пребывающая в стрессе, может выдать не те реакции, которые свойственны ей в обычной жизни. У меня клиенты часто говорили, что выбирали в приюте спокойную собаку, которая не лаяла и не бросалась, а когда привели домой, начались проблемы.

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