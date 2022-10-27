27.10.2022, 08:30
Почему собака в Эстонии загрызла ребенка? Зоопсихолог: ее довели до укуса(1)
ФОТО: Анастасия Павлова зоопсихолог
Осенью Эстонию шокировала трагедия: собака загрызла четырехлетнего ребенка. Позже она же напала на сотрудника приюта для бездомных животных, куда ее отправили на содержание. Руководство приюта в интересах безопасности и благополучия людей и других животных приняло решение усыпить собаку. Почему собаки становятся агрессивными? Стоит ли их наказывать? Как воспитывать собаку в семье, где есть маленький ребенок? И какая порода считается самой кусачей? RusDelfi поговорил с кинологом и зоопсихологом, а также автором различных курсов по языку телу собак Анастасией Павловой.