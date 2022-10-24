Шольц и фон дер Ляйен: Украине нужен „план Маршалла“

Страны ЕС и G7 должны „уже сегодня“ совместно думать об участии в восстановлении Украины после войны, развязанной против нее Россией, и для этого необходимо разработать программу, которая по своему действию на экономику должна быть сравнима с принятым после Второй мировой войны „планом Маршалла“ (американская программа помощи Европе после Второй мировой войны. - Ред.), заявили канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Совместную статью политиков опубликовала в воскресенье, 23 октября, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Шольца и фон дер Ляйен, после войны Украине нужно будет быстро „встать на ноги“ и восстановить экономику, и от проекта этой реконструкции будет зависеть то, какой страной Украина станет в будущем. „Всегда стоит быть осторожными в сравнениях с историческими событиями, но это не что иное, как создание нового „плана Маршалла“ XXI века“, - указано в статье.

Украина не восстановится без помощи

Политики перечислили сферы и объекты инфраструктуры, которые были разрушены российскими войсками и требуются для восстановления экономики в Украине - жилые дома, школы, дороги, мосты и энергоснабжение. Отдельно канцлер ФРГ и председатель Еврокомиссии упомянули ведущиеся Россией с 10 октября массированные обстрелы гражданских объектов в Украине, назвав их терактами.

По мнению европейских политиков, ни Украина, ни отдельные ее партнеры не смогут справиться с разрушительными последствиями обстрелов со стороны российских войск, поэтому участие в восстановлении Украины должны совместно принять „ЕС, G7 и партнеры далеко за их пределами“, а также частные инвесторы и компании. При этом должен быть создан эффективный надзорный орган для борьбы с коррупцией при реализации программы. Как указывают авторы статьи, „путь к восстановлению Украины - это также ее путь в Европейский Союз“.

В стране разрушено почти 100 тысяч объектов инфраструктуры