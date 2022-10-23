ОФИЦИАЛЬНО | Отт Тянак решил расторгнуть контракт с Hyundai

„Я хотел бы объявить, что принял решение расторгнуть контракт с Hyundai Motorsport и покину их команду по окончанию сезона. Я чувствую, что нахожусь на том этапе своей карьеры, когда мне необходимо принять новый вызов.

В течение последних трех сезонов у нас было хорошее сотрудничество, и я горжусь тем, чего мы добились. Мы упорно трудились, преодолевая трудные моменты, и в этом году показали, что движемся в правильном направлении.

Вторая часть этого сезона показала, какого уровня производительности мы можем достичь, когда все получается, но пришло время для чего-то нового. Я благодарю команду за понимание и желаю им всего наилучшего“, — заявил Тянак в социальных сетях.

По словам команды Hyundai, в контракте Тянака был прописан пункт, который позволял ему покинуть команду после нынешнего сезона: „Тянак воспользовался возможностью досрочно расторгнуть контракт“.

„Его решение прекратить сотрудничество после трех сезонов было принято в то время, когда команда уже обсуждала состав пилотов на следующий сезон. Команда уважает просьбу гонщика и вспоминает множество положительных моментов совместной работы, несмотря на трудности, с которыми иногда приходилось сталкиваться“, — добавили в команде Hyundai.

За три года работы в Hyundai Тянак выиграл в общей сложности пять этапов и 15 раз поднимался на пьедестал. В последний раз его увидят в составе команды Hyundai на этапе чемпионата мира в Японии, который пройдет с 10 по 13 ноября.

Нельзя сказать, что эта новость пришла как гром среди ясного неба — в последние недели или даже месяцы было много предположений об уходе Тянака из команды Hyundai.

В социальных сетях, после последней новости, журналисты из ралли предположили, что Тянак в новом сезоне будет выступать за Ford M-Sport или Toyota, но сам пилот пока еще не сообщил о том, будет ли он участвовать в ралли в следующем сезоне вообще.