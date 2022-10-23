Шойгу позвонил министрам обороны четырех стран НАТО. И заявил, что Украина якобы готовится взорвать „грязную бомбу“. Никаких доказательств он не привел

Минобороны Турции, в свою очередь, сообщило, что во время беседы министр обороны Турции Хулуси Акар сказал Сергею Шойгу, что Анкара готова помочь восстановить стабильность в регионе. „Стороны отметили необходимость в предусмотрительности перед лицом возможных провокаций, которые могут еще более усугубить ситуацию в регионе“, — пишет „Анадолу“ со ссылкой на Минобороны Турции.

В сообщении Минобороны Великобритании сказано, что оба министра во время разговора вели себя „профессионально и уважительно“.

„Министр Шойгу утверждал, что Украина при содействии западных стран, включая Великобританию, планирует действия, направленные на эскалацию конфликта в Украине. Министр обороны [Бен Уоллес] опроверг эти утверждения и предупредил, что подобные заявления не должны использоваться в качестве предлога для еще большей эскалации“.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Сергея Шойгу не использовать такие заявления как предлог для еще большей эскалации. В Минобороны Великобритании привели подробности разговора двух министров, состоявшегося по инициативе российской стороны.

Незадолго до переговоров Шойгу РИА Новости сообщило, что „киевский режим готовит провокацию с „грязной бомбой“» в Украине. Российское государственное агентство сослалось на „заслуживающие доверия источники в разных странах“, в том числе в Украине. По утверждению агентства, провокацию якобы готовят для того, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения и „тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве“. Из публикации РИА Новости следует, что „грязную бомбу“ якобы создают в Украине, а Киев контактирует с Великобританией „по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия“. Другие независимые источники не подтверждали эту информацию.

В ходе переговоров с представителями Франции, Турции и Великобритании, как сообщило Минобороны РФ, Шойгу выразил свои „озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением „грязной бомбы“». Минобороны РФ не предоставило никаких доказательств в поддержку этой версии. Из сообщения российского ведомства о переговорах с Пентагоном неясно, поднимал ли российский министр в разговоре тему „грязной бомбы“.

Власти Украины назвали сообщения о „грязной бомбе“ ложью. „Ложь России о якобы планах Украины применить „грязную бомбу“ настолько же абсурдна, насколько опасна“, — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Украина поддерживает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). „У нас нет никаких „грязных бомб“ и мы не планируем их иметь… Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами“, — заявил Кулеба.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя заявления Шойгу, сказал украинскому изданию Liga.net, что это „абсолютный и совершенно предсказуемый абсурд в исполнении субъектов, которые по-прежнему продолжают верить в то, что можно нагло врать — и в это кто-то поверит“. Подоляк также написал в твиттере, что „нет никакой „грязной бомбы“, есть только грязные попытки оправдать очевидный российский геноцид новым фейком“.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применить „грязную бомбу“ в Украине может только Россия. Об этом он сказал в видеообращении по итогам 23 октября.

„Там, куда приходит Россия, она везде оставляет после себя массовые могилы, застенки, разрушенные города и села, заминированную землю, уничтоженную инфраструктуру и природные катастрофы. И если кто-то и может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это только один субъект — и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить.

Считаю, что сейчас мир должен максимально жестко отреагировать. Если Россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг — она уже сейчас, превентивно и до любой новой своей „грязи“, должна увидеть, что мир это не проглотит“.

Это не первое обвинение России, выдвинутое в адрес Украины в последние дни. 18 октября командующий российским вторжением в Украине Сергей Суровикин заявил, что Украина якобы планирует нанести массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС в аннексированной части Херсонской области. Американский Институт изучения войны допустил, что Россия, вероятно, готовится повредить дамбу Каховской ГЭС и обвинить в случившемся Украину. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным киевских властей, российские военные заминировали дамбу Каховской ГЭС.