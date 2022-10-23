ФОТО | Близ Хальяла загорелся перевозивший пассажиров автобус(10)
Поблизости от Хальяла небо на фоне заходящего солнца сегодня местами окрасилось в угольно-черный: причиной стал загоревшийся рейсовый автобус.
В полиции подтвердили, что никто не пострадал - водитель заметил возгорание во время движения, после чего медленно остановился и в срочном порядке помог пассажирам выбраться из автобуса. В полиции сейчас не смогли уточнить, о какой автобусной фирме и маршруте шла речь. В автобусе находилось 20-25 человек, более точное количество в данный момент еще уточняется.
По имеющейся сейчас информации возгорание началось с задней части автобуса.
На вызов отреагировало несколько основных машин Спасательного департамента вместе с добровольцами. В данный момент автобус стоит на обочине, автобусная фирма отвечает за его буксировку. Транспортный департамент установит поблизости временные дорожные знаки, чтобы в нужной степени реорганизовать движение.
Более точная информация выясняется.