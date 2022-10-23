ФОТО | Близ Хальяла загорелся перевозивший пассажиров автобус

В полиции подтвердили, что никто не пострадал - водитель заметил возгорание во время движения, после чего медленно остановился и в срочном порядке помог пассажирам выбраться из автобуса. В полиции сейчас не смогли уточнить, о какой автобусной фирме и маршруте шла речь. В автобусе находилось 20-25 человек, более точное количество в данный момент еще уточняется.