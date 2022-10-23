ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (242-й день) | Героя Украины арестовали по подозрению в госизмене(7)
Подводим итоги еще одного дня войны.
СМИ: СБУ задержала президента „Мотор Сич“ по подозрению в госизмене
Служба безопасности Украины в Запорожье задержала президента АО „Мотор Сич“ Вячеслава Богуслаева. Об этом сообщили украинские СМИ и подтвердил собеседник BBC News Украина в спецслужбе. По его словам, 83-летнего Богуслаева должны доставить в Киев: его подозревают в государственной измене и работе на Россию.
„Мотор Сич“ - одно из ведущих предприятий в мире по выпуску авиационных двигателей, вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. „Мотор Сич“ выпускала двигатели для различных вертолетов „Ми“, которые в прошлом покупала и Россия. Кроме того, на заводе производились двигатели для самолетов „Ил“, „Ан“ и других. Вячеслав Богуслаев – Герой Украины, давно входит в число самых богатых людей страны и десятки лет контролирует запорожский промышленный гигант „Мотор Сич“.
Российские войска продолжают оставлять позиции в Херсонской области – Институт изучения войны
Российские силы продолжают отступать с запада Херсонской области и готовятся к маневренной обороне, говорится в ежедневной сводке американского Института изучения войны (ISW). По данным украинского генштаба, российские военные покинули села Чаривное и Чкалово, а из города Берислав эвакуировались офицеры и медики. Херсон покинула большая часть остававшихся там жителей.
В сводке отмечается, что российские войска готовятся к сдерживающим действиям: глава оккупационной администрации Новой Каховки в субботу заявил, что на Каховском водохранилище увеличили сброс воды на случай разрушения дамбы Каховской ГЭС. ISW ранее неоднократно указывал, что российские военные при отступлении могут подорвать дамбу ГЭС, что приведет к затоплению значительной части региона.
В субботу оккупационные власти предписали всем жителям Херсона покинуть город – „из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак“. Аналитики института отмечают, что покидая захваченные территории, Россия стремится оставить их без населения, что в долгосрочной перспективе пагубно скажется на социальном и экономическом потенциале освобожденных Украиной районов.
Кроме того, эксперты института пишут, что российские массированные удары по объектам украинской энергетики, которые продолжаются уже две недели, едва ли скажутся на воле украинцев к победе, но в экономическом и гуманитарном смысле представляют растущую угрозу, учитывая наступление холодов.
Николаев обстреляли из ракет С-300 - мэр города
Ночью Николаев обстреляли ракетами типа С-300. Одна из них попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив квартиру на пятом этаже, сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Британская разведка: „линия Вагнера“ строится, чтобы сдержать стремительное наступление Украины
Британская разведка в ежеутреннем кратком отчете о войне прокомментировала заявления бизнесмена Евгения Пригожина о строительстве оборонительных сооружений – так называемой „линии Вагнера“ в Луганской области.
„Если масштаб планов соответствует заявлениям Пригожина, эти работы, вероятно, ставят целью интегрировать реку Северский Донец в линию обороны, отчасти следуя по линии разграничения 2015 года, – говорится в отчете. – План дает основания предположить, что Россия вкладывает значительные средства в подготовку оборонительных рубежей за существующей линией фронта, вероятно, с целью остановить быстрое украинское контрнаступление“.
Речь идет о цепи недавно построенных противотанковых заграждений и окопов, которая начинается от российской границы восточнее Луганска и затем идет на северо-запад до Кременной, где она резко поворачивает на юг.
Военный самолет упал на жилой дом в Иркутске
Оба летчика погибли, сообщили в МЧС. По предварительным данным, жертв среди населения нет.
В результате взрыва в Херсоне погиб один человек и трое ранены
Взрывное устройство находилось, по одним данным, в припаркованном автомобиле, по другим – установлено возле столба. Погибший, как сообщают разные источники, был прохожим, и, вероятно, оказался на месте взрыва случайно.
Российские телеграм-каналы утверждают, что взрыв устроили украинские военные, и его цель – запугать местное население. Однако доказательств причастности к взрыву ВСУ или другой украинской военной организации не приводится.
Сергей Шойгу за несколько часов дозвонился уже до третьего министра обороны из стран НАТО, чтобы рассказать об украинских планах взорвать „грязную бомбу“
После турецкого и французского коллег пришла очередь британского министра Бена Уоллеса.
Сегодня РИА Новости, ссылаясь на некие источники, написало, что Киев якобы планирует (ради провокации) взорвать ядерную бомбу – и обвинить в этом Россию. Более того, так называемая „грязная бомба“ уже практически готова.