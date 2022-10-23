ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (242-й день) | Героя Украины арестовали по подозрению в госизмене

СМИ: СБУ задержала президента „Мотор Сич“ по подозрению в госизмене Служба безопасности Украины в Запорожье задержала президента АО „Мотор Сич“ Вячеслава Богуслаева. Об этом сообщили украинские СМИ и подтвердил собеседник BBC News Украина в спецслужбе. По его словам, 83-летнего Богуслаева должны доставить в Киев: его подозревают в государственной измене и работе на Россию. „Мотор Сич“ - одно из ведущих предприятий в мире по выпуску авиационных двигателей, вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. „Мотор Сич“ выпускала двигатели для различных вертолетов „Ми“, которые в прошлом покупала и Россия. Кроме того, на заводе производились двигатели для самолетов „Ил“, „Ан“ и других. Вячеслав Богуслаев – Герой Украины, давно входит в число самых богатых людей страны и десятки лет контролирует запорожский промышленный гигант „Мотор Сич“.

Российские войска продолжают оставлять позиции в Херсонской области – Институт изучения войны



Российские силы продолжают отступать с запада Херсонской области и готовятся к маневренной обороне, говорится в ежедневной сводке американского Института изучения войны (ISW). По данным украинского генштаба, российские военные покинули села Чаривное и Чкалово, а из города Берислав эвакуировались офицеры и медики. Херсон покинула большая часть остававшихся там жителей.



В сводке отмечается, что российские войска готовятся к сдерживающим действиям: глава оккупационной администрации Новой Каховки в субботу заявил, что на Каховском водохранилище увеличили сброс воды на случай разрушения дамбы Каховской ГЭС. ISW ранее неоднократно указывал, что российские военные при отступлении могут подорвать дамбу ГЭС, что приведет к затоплению значительной части региона.



В субботу оккупационные власти предписали всем жителям Херсона покинуть город – „из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак“. Аналитики института отмечают, что покидая захваченные территории, Россия стремится оставить их без населения, что в долгосрочной перспективе пагубно скажется на социальном и экономическом потенциале освобожденных Украиной районов.



Кроме того, эксперты института пишут, что российские массированные удары по объектам украинской энергетики, которые продолжаются уже две недели, едва ли скажутся на воле украинцев к победе, но в экономическом и гуманитарном смысле представляют растущую угрозу, учитывая наступление холодов.