С примесью экзотики. Вредители в продуктах: откуда берутся и как с ними бороться

„Вредители могут попасть в еду как на поле, на складе сырья, на складе готовой продукции, так и на различных этапах транспортировки, в магазине или дома, – говорит главный специалист пищевого отдела Сельскогохозяйственного и продовольственного департамента Кайри Сисаск. – Чаще всего это мучной хрущак и мельничная огневка. На их присутствие указывает наличие червей или нитей, например, в муке. Здоровью человека эти вредители не угрожают. Обычно их можно увидеть невооруженным глазом. Такие продукты надо сразу выбросить“.

Женщина тут же взялась за ревизию своих запасов и обнаружила окукливающихся личинок в смеси специй, в манной крупе, в рисе, в миндальных хлопьях, в чайных пакетиках, в какао-порошке и в панировочных сухарях. Личинки были даже в банках, закрытых завинчивающейся жестяной крышкой. Более того, женщина обнаружила насекомых в закрытых коробках с кашей, купленных несколько дней в магазине и, судя по дате на упаковке, всего три недели как вышедших с производства.

Жительница Тарту Мерике, вернувшись домой после долгой поездки, обнаружила, что по квартире летает моль. Женщина первым делом перепроверила шкафы с одеждой, но ничего необычного там не нашла. На следующий день Мерике стала варить кашу и… обнаружила в ней небольших белых червяков. Пристальнее осмотрев содержимое упаковки, женщина увидела, что некоторые хлопья были опутаны чем-то похожим на паутину. А в коробке с хлопьями было и несколько мертвых бабочек вроде тех, что накануне летали по комнате.

Мельничная огневка (она же пищевая моль) и мучной хрущак – это наиболее распространенные вредители , которых можно обнаружить в домашних сыпучих продуктах долгого хранения. Хоть они и долгого хранения, но чем дольше они бесконтрольно и неправильно хранятся, тем больше вероятность, что в них может завестись живность. Хотя попасть в продукт вредители могут на любом этапе, начиная от производства, транспортировки, полок в магазине и заканчивая шкафами на вашей кухне.

„Вредители легко прогрызают бумажную и картонную упаковку, а также тонкий пластик. Поэтому после открытия упаковки лучше всего пересыпать содержимое в герметичный контейнер или вместе с упаковкой положить в крепкий пластиковый пакет. Но если заражение продукта произошло еще раньше, то никакая упаковка его не спасет“, – говорит специалист департамента.

Если мы не можем наверняка знать, откуда полезут вредители, то мы хотя бы можем избежать их распространения у себя дома. Для этого надо правильно хранить продукты.

„В магазины сыпучие продукты поступают в закрытом виде и в упаковках, проверенных производителями. Со своей стороны мы обеспечиваем им правильные условия хранения. Как правило, предписано хранить такие продукты в сухом и прохладном месте, – говорит представитель Prisma Peremarket Кристийна Тамберг. – По большей части поступает товар хорошего качества. В единичных случаях в сыпучих продуктах обнаруживалось что-то постороннее. Если потребитель вдруг обнаружил что-то неподходящее, стоит обратиться к производителю или в магазин, где товар был куплен. Магазин передает информацию производителю. Каждый такой случай тщательно проверяется. При необходимости партию товара изымают из продажи“.

Как бороться с вредителями, каждый участник оборота продукта решает сам. Порядок должен быть установлен планом самоконтроля предприятия. Чиновники по контролю из Сельскохозяйственного департамента периодически проверяют, следует ли предприятие этому плану, в том числе и соблюдены ли меры по избежанию загрязнения помещений и продуктов вредителями. Такой контроль проводится и на производственных предприятиях, и в магазинах. Несколько сложнее с импортными продуктами. Особого контроля они не проходят. И проверить их содержимое невозможно.

„Мы имеем дело с природой. Чем больше вредителей, тем меньше химикатов, следовательно, было использовано“, – добавляет Сисаск.

Специалист добавляет, что такие вредители зачастую попадаются и в орехах. В частности, в миндале может быть миндальная моль. В магазинах моль может попасть в орехи, например, из рядом лежащих фруктов – ананасов и винограда.

Что же делать людям, которые покупают продукты оптом с большим запасом? Как сохранить от вредителей, например, пять килограммов риса?

Специалист говорит, что безопаснее всего хранить такие запасы в герметичных стеклянных емкостях, металлических контейнерах или ведрах с более толстыми пластиковыми крышками, которые предназначены для хранения продуктов. Такие ведра разных объемов можно найти, например, в магазинах Pakendikeskus. А выбор стеклянных, пластиковых и металлических емкостей для хранения есть в магазинах Ikea, Apelsin, Koduekstra и других подобных.

Специалист по организации пространства Анна Проскура также склонна к тому, что нельзя хранить сыпучие продукты в оригинальных упаковках.

„Как правило, они все очень непрочные, легко рвутся. И если вы уже принесли из магазина зараженную крупу, то из нее все полезет. А если вы эту крупу пересыпали в герметичную банку с хорошо закрываемой крышкой, то даже если в ней что-то завелось, то оно и останется в одной банке, никуда не перелезет“, – говорит Анна.

Безопасно и удобно

Какие именно банки использовать, конечно, дело вкуса.

„Я люблю стеклянные. Но как специалист по организации пространства отмечу, что если кухня маленькая, то с помощью стеклянных банок очень сложно функционально использовать свободное пространство. В этом плане банки из пластика подходят лучше. Они бывают очень разного размера и формы. За счет комбинации из разных подходящих по размеру баночек можно как можно больше их поставить на полку. А стеклянные банки, как правило, круглые, их сложнее компактно поставить“.

Главный критерий при выборе баночек – хорошая, плотно закрывающаяся крышка.

„В идеале крышка должна открываться одной рукой. В этом плане хороши откидные крышки на пластиковых банках. На круглых стеклянных банках откидные крышки с металлическим ободком очень неудобные. Никому не советую“, – говорит Анна.