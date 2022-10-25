С примесью экзотики. Вредители в продуктах: откуда берутся и как с ними бороться(3)
Многие хозяйки не понаслышке знают, как неприятно обнаруживать насекомых на собственной кухне. Еще менее приятно обнаруживать их прямо в продуктах. Между тем опасность наткнуться на пищевую моль или других любителей домашних припасов вполне реальна. Мука, рис, макароны, сахар, даже какао и специи могут стать местом размножения личинок мучного хрущака или мельничной огневки. „МК-Эстония“ выяснил, как действовать, чтобы этого не произошло.
Мельничная огневка (она же пищевая моль) и мучной хрущак – это наиболее распространенные вредители, которых можно обнаружить в домашних сыпучих продуктах долгого хранения. Хоть они и долгого хранения, но чем дольше они бесконтрольно и неправильно хранятся, тем больше вероятность, что в них может завестись живность. Хотя попасть в продукт вредители могут на любом этапе, начиная от производства, транспортировки, полок в магазине и заканчивая шкафами на вашей кухне.
Жительница Тарту Мерике, вернувшись домой после долгой поездки, обнаружила, что по квартире летает моль. Женщина первым делом перепроверила шкафы с одеждой, но ничего необычного там не нашла. На следующий день Мерике стала варить кашу и… обнаружила в ней небольших белых червяков. Пристальнее осмотрев содержимое упаковки, женщина увидела, что некоторые хлопья были опутаны чем-то похожим на паутину. А в коробке с хлопьями было и несколько мертвых бабочек вроде тех, что накануне летали по комнате.
Женщина тут же взялась за ревизию своих запасов и обнаружила окукливающихся личинок в смеси специй, в манной крупе, в рисе, в миндальных хлопьях, в чайных пакетиках, в какао-порошке и в панировочных сухарях. Личинки были даже в банках, закрытых завинчивающейся жестяной крышкой. Более того, женщина обнаружила насекомых в закрытых коробках с кашей, купленных несколько дней в магазине и, судя по дате на упаковке, всего три недели как вышедших с производства.
Выяснилось, что в запасах Мерике поселилась пищевая моль. Откуда она могла взяться, наверняка сказать трудно.
Концы найти сложно
„Вредители могут попасть в еду как на поле, на складе сырья, на складе готовой продукции, так и на различных этапах транспортировки, в магазине или дома, – говорит главный специалист пищевого отдела Сельскогохозяйственного и продовольственного департамента Кайри Сисаск. – Чаще всего это мучной хрущак и мельничная огневка. На их присутствие указывает наличие червей или нитей, например, в муке. Здоровью человека эти вредители не угрожают. Обычно их можно увидеть невооруженным глазом. Такие продукты надо сразу выбросить“.
Специалист добавляет, что такие вредители зачастую попадаются и в орехах. В частности, в миндале может быть миндальная моль. В магазинах моль может попасть в орехи, например, из рядом лежащих фруктов – ананасов и винограда.
„Мы имеем дело с природой. Чем больше вредителей, тем меньше химикатов, следовательно, было использовано“, – добавляет Сисаск.
Как бороться с вредителями, каждый участник оборота продукта решает сам. Порядок должен быть установлен планом самоконтроля предприятия. Чиновники по контролю из Сельскохозяйственного департамента периодически проверяют, следует ли предприятие этому плану, в том числе и соблюдены ли меры по избежанию загрязнения помещений и продуктов вредителями. Такой контроль проводится и на производственных предприятиях, и в магазинах. Несколько сложнее с импортными продуктами. Особого контроля они не проходят. И проверить их содержимое невозможно.
„В магазины сыпучие продукты поступают в закрытом виде и в упаковках, проверенных производителями. Со своей стороны мы обеспечиваем им правильные условия хранения. Как правило, предписано хранить такие продукты в сухом и прохладном месте, – говорит представитель Prisma Peremarket Кристийна Тамберг. – По большей части поступает товар хорошего качества. В единичных случаях в сыпучих продуктах обнаруживалось что-то постороннее. Если потребитель вдруг обнаружил что-то неподходящее, стоит обратиться к производителю или в магазин, где товар был куплен. Магазин передает информацию производителю. Каждый такой случай тщательно проверяется. При необходимости партию товара изымают из продажи“.
Надо правильно хранить
Если мы не можем наверняка знать, откуда полезут вредители, то мы хотя бы можем избежать их распространения у себя дома. Для этого надо правильно хранить продукты.
„Вредители легко прогрызают бумажную и картонную упаковку, а также тонкий пластик. Поэтому после открытия упаковки лучше всего пересыпать содержимое в герметичный контейнер или вместе с упаковкой положить в крепкий пластиковый пакет. Но если заражение продукта произошло еще раньше, то никакая упаковка его не спасет“, – говорит специалист департамента.
Что же делать людям, которые покупают продукты оптом с большим запасом? Как сохранить от вредителей, например, пять килограммов риса?
Специалист говорит, что безопаснее всего хранить такие запасы в герметичных стеклянных емкостях, металлических контейнерах или ведрах с более толстыми пластиковыми крышками, которые предназначены для хранения продуктов. Такие ведра разных объемов можно найти, например, в магазинах Pakendikeskus. А выбор стеклянных, пластиковых и металлических емкостей для хранения есть в магазинах Ikea, Apelsin, Koduekstra и других подобных.
Специалист по организации пространства Анна Проскура также склонна к тому, что нельзя хранить сыпучие продукты в оригинальных упаковках.
„Как правило, они все очень непрочные, легко рвутся. И если вы уже принесли из магазина зараженную крупу, то из нее все полезет. А если вы эту крупу пересыпали в герметичную банку с хорошо закрываемой крышкой, то даже если в ней что-то завелось, то оно и останется в одной банке, никуда не перелезет“, – говорит Анна.
Безопасно и удобно
Какие именно банки использовать, конечно, дело вкуса.
„Я люблю стеклянные. Но как специалист по организации пространства отмечу, что если кухня маленькая, то с помощью стеклянных банок очень сложно функционально использовать свободное пространство. В этом плане банки из пластика подходят лучше. Они бывают очень разного размера и формы. За счет комбинации из разных подходящих по размеру баночек можно как можно больше их поставить на полку. А стеклянные банки, как правило, круглые, их сложнее компактно поставить“.
Главный критерий при выборе баночек – хорошая, плотно закрывающаяся крышка.
„В идеале крышка должна открываться одной рукой. В этом плане хороши откидные крышки на пластиковых банках. На круглых стеклянных банках откидные крышки с металлическим ободком очень неудобные. Никому не советую“, – говорит Анна.
Объем банок надо рассчитывать исходя из того, что на 1 кг крупы в среднем нужна банка 1,6–1,8 л. Идея в том, что в банке всегда должно оставаться свободное место на случай, если вы будете всыпать туда новую порцию крупы еще до окончания предыдущего запаса.
„Хранить продукты в банках на самом деле удобно не только с точки зрения безопасности, но и в плане удобства. Всегда есть обзор запасов – чего и сколько есть, что надо докупить. И готовить с таким обзором удобнее – взял с полки, открыл-закрыл, на место поставил. Когда все хранится в пакетиках, упаковках, то обязательно что-то где-то просыплется, порвется. Нет полного обзора запасов, и начинаешь покупать дубликаты“, – добавляет Анна.
Если же что-то куплено в слишком большом количестве, то лишнее специалист советует хранить в специально отведенном месте – шкафу или на полке.
„То, что не влезло в банки, можно оставить в пакетике, плотно закрыть его и оставить именно в специально отведенном месте для запасов. Как только в банке это кончилось, можно пересыпать в нее остатки“, – говорит Анна.
Стоит также подписывать содержимое банок и добавлять дату, когда и что вы насыпали в них. Если на оригинальной упаковке была дата срока хранения, то следует отметить ее на своей банке.
Если все же избежать заражения не получилось, и по вашей кухне поползли и полетели вредители, то нужно без сомнения выбрасывать все зараженные продукты.
„Нужно перепроверить все сыпучие продукты, приправы, хлопья, конфеты, пакетики с чаем и кофе на наличие дырочек. Открытые упаковки нужно уничтожить, закрытые - отправить в глубокую заморозку. Холод поможет уничтожить личинки вредителей, которые могут быть в продуктах. Из кухонных шкафов надо все вынуть и хорошо почистить пылесосом, включая наружные поверхности. Затем помыть все раствором уксуса. В продаже есть клеевые ловушки для пищевой моли, их можно установить“, – советует Аннели Йаксен, член правления фирмы по борьбе с вредителями Insecto OÜ.