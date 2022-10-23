ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Предстоящей ночью на дорогах может быть скользко! Во вторник зарядят дожди

Понедельник, 24.10:

Ночью: Облачность рассеется. В начале ночи местами слабый дождь. Кое-где образуется туман. Ветер станет северных направлений 1-5, на северном побережье 3-8, порывы 11 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха -3..+3, на побережье до 8°C. На дорогах может быть скользко!

Днем: Преимущественно солнечная и сухая погода. На островах более облачно и возможен слабый дождь. Утром кое-где сохранится туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, на островах юго-восточный, восточный ветер 3-8, порывы 11 м/с. Температура воздуха 6..10°C.

Вторник, 25.10:

Ночью: Облачность уплотнится. С моря к островам подойдёт зона дождей. Местами образуется туман. Ветер юго-восточный, южный 4-10, на островах и западном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха -3..+2, на островах и местами на побережье 3..9°C.

Днем: Преимущественно облачно. Во многих местах дождь. Ветер юго-восточный, южный 4-10, на побережье порывы 14 м/с, во второй половине дня на островах ветер станет юго-западным и ослабеет. Температура воздуха 5..9, на островах до 12°C.

Среда, 26.10:

Ночью: Облачная, с отдельными прояснениями погода. Во многих местах дождь. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 4..9, на островах до 11°C.

Днем: В основном облачно и дождливо. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха 8..12°C.

Четверг, 27.10:

Ночью: В основном облачно, во многих местах небольшой дождь. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 5..11°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер западных направлений 2-8 м/с, во второй половине дня юго-западный ветер 5-10 м/с. Температура воздуха 8..12°C.