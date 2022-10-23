Грегор Зирк снова вышел в финал, но вынужден сняться со следующих этапов КМ из-за отсутствия денег

Представитель Эстонии стартовал с дистанции на 200 м вольным стилем, где стал восьмым, проплыв за 1.44.88, что обеспечило ему выход в финал. Национальный рекорд, установленный в декабре прошлого года, принадлежит Зирку 1:42,97.

„Смотря на стартовый протокол, было понятно, что ожидается серьезная конкуренция, но я успешно прошел дальше“, — сказал Зирк после предварительного заплыва. „На заплыв не жалуюсь, а вечером попробую улучшить своё время, вроде бы там еще есть запас“.

Мэттью Сейтс, представляющий Южную Африку, был самым быстрым в предварительных заплывах, проплыв за 1: 43,14, за ним следуют Киран Смит (1,43,87) и Кайл Чалмерс (1,44,28). Чад Гай Бертран ле Кло, который вчера выиграл 200-метровку баттерфляем и выиграл олимпийское золото и три серебра за свою карьеру, неожиданно оказался за бартом финала.

23-летний эстонский пловец немного разочарован тем, что больше этапов КМ в этом году в Европе не будет. Помимо этапа в Берлине, будет еще два этапа, но они пройдут в Канаде и США.

„Жаль, что в Европе больше не будет этапов и плюс Международная лига плавания (ISL) перенесла предстоящий сезон на 2023 год из-за ситуации в Украине“, — объясняет Зирк. „Этапы в Северной Америке очень нужны, но, к сожалению, я вынужден от них отказаться. Лучшие пловцы передвигаются с национальными командами и ассоциации им помогают, мне приходится обходиться собственными силами, но, к счастью, у меня есть отличные партнеры, которые помогают мне оставаться на плаву“.