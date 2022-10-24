Delfi в Украине | Белорусская активистка: российские солдаты могут зайти в Украину в белорусской форме

Давайте разберемся. То, что происходит сегодня в Беларуси, скрытой мобилизацией назвать нельзя. Для начала власти пытаются подсчитать, сколько мужчин призывного возраста осталось в стране? Пока милиция ходит по домам, насколько я знаю, потому что я не теряю связь с землей, просто переписывает мужчин, кто где живет, спрашивает, есть ли люди такого-то возраста? Многие не живут по прописке, многие уехали на заработки в Россию. Плюс продолжаются репрессии. У нас тысячи людей сидят в тюрьмах. Кто пойдет воевать? Русские пойдут воевать с территории Беларуси? Возможно, русские в белорусской форме и каких-нибудь 3,5 тыс. местных отморозков. Я имею ввиду Марьину Горку, 38 бригаду.