24.10.2022, 10:15
Delfi в Украине | Белорусская активистка: российские солдаты могут зайти в Украину в белорусской форме(29)
ФОТО: | Delfi Meedia
Главный вопрос, который сейчас волнует многих, – вступит ли Беларусь открыто в войну в Украине на стороне России, или Александр Лукашенко и дальше продолжит уклоняться от таких действий. О том, какие настроения сейчас доминируют среди белорусов, рассказала корреспондентам Delfi белорусский общественный деятель, представитель актива белорусов в Киеве, политический блогер Татьяна Мартынова.