„Пауки“ и „Молнии“: поставит ли Израиль когда-нибудь Украине свои ракетные системы

Между тем, продолжила Haaretz в редакционной статье, израильские военные считают контроль над воздушным пространством важнейшим слагаемым в обеспечении безопасности страны.

„Позиция Ганца пользуется поддержкой в широких кругах истеблишмента, связанного с обороной, - пишет израильская газета Haaretz. - Представители военной сферы объясняют, что доводы, будто оборонительные системы вооружений - не то же, что наступательные, может ударить бумерангом по Израилю, потому что россия не по той же логике вполне могут начать поставлять современные системы ПВО, такие как С-300 и С-400, Ирану и Сирии. Москва сможет сказать, что эти системы всего лишь защищают ближневосточные страны от авиаударов Израиля“.

Бени Ганц и Нахман Шай представляют разные партии в пестрой правительственной коалиции Израиля, притом Ганц - министр обороны и заместитель премьер-министра - явно более авторитетная фигура.

Это новое обстоятельство постаралось использовать и украинское руководство, несколько раз в последние дни и недели публично заявив, что просит у Израиля военной помощи.

Шай 16 октября написал: „Сегодня утром сообщили, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений, на какой стороне должен стоять Израиль в этом кровавом конфликте. Пора Украине получать [от Израиля] и военную помощь, такую же, какую оказывают США и НАТО“.

„Наша политика в двусторонних отношениях с Украиной не меняется: мы вместе с Западом продолжим поддерживать ее, но мы не будем поставлять вооружения. Мы попросили украинцев поделиться информацией об их потребностях и предложили помощь в создании системы раннего предупреждения, которая поможет спасать жизни людей“, - цитировала Бени Ганца газета Jerusalem Post.

19 октября министр обороны Израиля Бени Ганц еще раз подтвердил: Израиль по-прежнему не намерен поставлять Украине оружие. В то же время, по словам Ганца, израильтяне решили помочь украинцам усовершенствовать систему предупреждения о ракетном нападении.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью агентству РБК-Украина объяснял, что интересы Израиля требует поддержания диалога с россиянами в Сирии, в том числе и диалога об отношениях со злейшим врагом Израиля Ираном.

„С Россией мы тоже обсуждаем иранский вопрос. И любой неосторожный шаг с нашей стороны может повредить этому диалогу, что, в свою очередь, нанесет ущерб безопасности Израиля. Ни одно правительство Израиля на это не пойдет“, - сказал посол, добавив, что ситуация на Ближнем Востоке, ядерная угроза со стороны Ирана и мирное урегулирование с арабскими странами волнуют израильских граждан намного больше, чем война в Украине.

В Израиле, как известно, живет много иммигрантов-репатриантов из Восточной Европы, и для них эта война - важнейший вопрос (и уверенное большинство из них, по данным одного из недавних опросов, поддерживает Украину). Но в отношении всего населения Израиля в целом посол прав.

Опрос, проведенный в конце сентября по заказу израильского Института региональной внешней политики Митвим, показал, что 53% граждан Израиля поддерживают нынешнюю политику балансирования, 28% выступают за оказание всесторонней помощи Украине и только 2% поддерживают Россию.

В Израиле есть силы и политики, которые стараются вывести украинскую тему на первый план. Среди них, например, лидер левой партии „Мерец“ Захава Галь-он.

„На наших глазах происходит геноцид, а мы посылаем его жертвам какие-то каски, чисто для облегчения совести. И объясняем это, конечно же, нашими интересами. У Швейцарии, Швеции и вишистского правительства тоже были интересы, однако мы не принимаем их объяснения. „Как мог молчать мир?!“ - спрашиваем мы. А вот так. Вот именно так“, - писала Галь-он ещё в апреле.

В Израиле 1 ноября снова пройдут выборы Кнессета, и кто-то из израильтян даже уверен, что после них политика в отношении Украины поменяется.