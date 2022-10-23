ВИДЕО | В Иркутске военный самолет упал на двухэтажный дом. Двое пилотов погибли

Самолет упал на деревянный частный дом на улице Пржевальского, 32, уточнил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале. „Это частный дом 100 квадратных метров на две семьи“, — написал он.

Су-30 потерпел крушение во время испытательного полета, сообщили в МЧС. Оба пилота погибли, а „из местных жителей никто не пострадал“, заявил губернатор. В МЧС уточнили, что людей в жилом доме в момент падения не было.

Самолет потерпел крушение во время приемо-сдаточного полета, сообщили в Объединенной авиастроительноой корпорации. Он перестал выходить на связь и потерпел крушение в микрорайоне Ново-Ленино. На месте крушения, по данным МЧС, начался пожар на площади 200 квадратных метров, к 14:40 мск открытое горение потушили.

По данным Следственного комитета упавший Су-30 принадлежал авиапредприятию и выполнял испытание без боекомплекта. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

После крушения самолета более 150 домов в Иркутске остались без электроэнергии.

Крушение военного самолета в Иркутске — четвертый подобный случай за две недели. 17 октября Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, задев девятиэтажный жилой дом, погибли 15 человек. Также сообщалось, что 9 октября в Ростовской области в разных местах разбились Су-24 (экипаж катапультировался) и Су-25 (пилот погиб).