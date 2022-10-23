Появилось новое видео падения Су-34 на жилой дом в Ейске(26)
Российские СМИ распространили новое видео крушения военного самолета на жилой девятиэтажный жилой дом в Ейске Краснодарского края. Запись появилась в телеграм-каналах Mash, Baza и „112“, пишет „Медуза“.
Запись сделана на видеорегистратор автомобиля. Судя по дате в нижнем правом углу, бомбардировщик Су-34 потерпел крушение между 18:16 и 18:17 по местному времени 17 октября. В ролике видно, как катапультируются пилоты самолета. Пассажирка автомобиля в это время просит водителя ехать быстрее: „Саша, тикай быстрее! Ой! Саша бегом! Люди-люди! Не сбей никого!“
Бомбардировщик Су-34 упал возле девятиэтажного дома вечером 17 октября. Самолет, сообщили в МЧС, „ударился о дом“, после чего загорелось вылившееся горючее. Огонь перекинулся на жилой дом, где повреждения получили больше 70 квартир в двух подъездах. По последним данным, из-за пожара погибли 15 человек, больше 20 пострадали.