Другие виды
23.10.2022, 14:07

ВИДЕО | Россиянин стал новым чемпионом UFC в легком весе

 (2)
Islam Mahhatšov
Islam Mahhatšov
ФОТО: Craig Kidwell-USA TODAY Sports | Scanpix

Российский боец ​​вольного стиля Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе, победив бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

Махачев доминировал с самого начала поединка и одержал убедительную победу во втором раунде.

„Я понимал, что это будет нелёгкий бой, потому что этот парень — настоящий воин. Он всегда прёт на оппонента, но я знал, что он будет беспокоиться из-за моих навыков борьбы, поэтому не будет давить слишком активно. Вот этот мой пояс — он для моего тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. Много-много лет назад он сказал мне: „Просто усердно тренируйся — и ты станешь чемпионом“. Он и его двоюродный брат сделали меня“, — уверенно сказал Махачев после победы.

31-летний Махачев считает Хабиба Нурмагомедова образцом для подражания, который также был одним из первых кто поздравил чемпиона:

„22 года мы тренировались вместе, я говорю вам, что Ислам Махачев сейчас не просто лучший в легком весе, он лучший боец в мире“, — сказал Хабиб.

В 2016 году россиянин родом из Дагестана стал чемпионом мира по самбо.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии