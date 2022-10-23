ВИДЕО | Россиянин стал новым чемпионом UFC в легком весе(2)
Российский боец вольного стиля Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе, победив бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC 280 в Абу-Даби.
Махачев доминировал с самого начала поединка и одержал убедительную победу во втором раунде.
„Я понимал, что это будет нелёгкий бой, потому что этот парень — настоящий воин. Он всегда прёт на оппонента, но я знал, что он будет беспокоиться из-за моих навыков борьбы, поэтому не будет давить слишком активно. Вот этот мой пояс — он для моего тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. Много-много лет назад он сказал мне: „Просто усердно тренируйся — и ты станешь чемпионом“. Он и его двоюродный брат сделали меня“, — уверенно сказал Махачев после победы.
31-летний Махачев считает Хабиба Нурмагомедова образцом для подражания, который также был одним из первых кто поздравил чемпиона:
„22 года мы тренировались вместе, я говорю вам, что Ислам Махачев сейчас не просто лучший в легком весе, он лучший боец в мире“, — сказал Хабиб.
В 2016 году россиянин родом из Дагестана стал чемпионом мира по самбо.