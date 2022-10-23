ФОТО | В Таллиннской ратуше вручили награды лауреатам старейшей художественной премии Эстонии

По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус, важно замечать талантливых людей, ценить их вклад и выражать им свою благодарность. „Именно такого принципа придерживаются при отборе лауреатов старейшей художественной премии Эстонии, которая присуждается с 1973 года. Ценности и достоинство также отражены в решении жюри этого года отметить деятелей культуры с многолетним опытом, которые сформировали историю эстонского искусства. Каждый из четверых лауреатов на протяжении десятилетий поддерживал развитие истории нашей культуры и вносил в нее разнообразие, благодаря своему узнаваемому почерку“, — сказала Липпус.

Премия имени Кристьяна Рауда вручается творческим коллективам, научным деятелям сферы искусств или художникам за выдающиеся произведения, созданные или представленные публике в минувшем году. В качестве исключения могут быть отмечены и создатели ранее обнародованных произведений, а также работа всей жизни.

По словам вице-президента Союза художников Эстонии Вано Аллсалу, творчество Кристьяна Рауда является одним из первоисточников эстонской культуры, влияние которого дошло до нас сквозь поколения и государственные режимы, преодолевая различия во вкусах и образе мышления. „Архетипическая роль Кристьяна Рауда как великого деятеля отечественной художественной культуры с годами только росла, и поэтому характер и смысл премии его имени невольно переплетаются с собственной биографией и творческим наследием художника“, — сказал Аллсалу.