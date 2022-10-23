Новости Эстонии
23.10.2022, 11:05

ФОТО | В Таллиннской ратуше вручили награды лауреатам старейшей художественной премии Эстонии

 
Kristjan Raua nimelise preemia 2022 laureaadid Terje Ojaver, Mai Levin, Ludmilla Siim ja Lembit Sarapuu.
Kristjan Raua nimelise preemia 2022 laureaadid Terje Ojaver, Mai Levin, Ludmilla Siim ja Lembit Sarapuu.
ФОТО: Ilmar Saabas | Ekspress Meedia

На состоявшейся вчера в Таллиннской ратуше торжественной церемонии были вручены награды лауреатам премии имени Кристьяна Рауда – ими стали Май Левин, Терье Оявер, Лембит Сарапуу и Людмила Сийм. В этом году на премию были номинированы 33 претендента.

По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус, важно замечать талантливых людей, ценить их вклад и выражать им свою благодарность. „Именно такого принципа придерживаются при отборе лауреатов старейшей художественной премии Эстонии, которая присуждается с 1973 года. Ценности и достоинство также отражены в решении жюри этого года отметить деятелей культуры с многолетним опытом, которые сформировали историю эстонского искусства. Каждый из четверых лауреатов на протяжении десятилетий поддерживал развитие истории нашей культуры и вносил в нее разнообразие, благодаря своему узнаваемому почерку“, — сказала Липпус.

Премия имени Кристьяна Рауда вручается творческим коллективам, научным деятелям сферы искусств или художникам за выдающиеся произведения, созданные или представленные публике в минувшем году. В качестве исключения могут быть отмечены и создатели ранее обнародованных произведений, а также работа всей жизни.

По словам вице-президента Союза художников Эстонии Вано Аллсалу, творчество Кристьяна Рауда является одним из первоисточников эстонской культуры, влияние которого дошло до нас сквозь поколения и государственные режимы, преодолевая различия во вкусах и образе мышления. „Архетипическая роль Кристьяна Рауда как великого деятеля отечественной художественной культуры с годами только росла, и поэтому характер и смысл премии его имени невольно переплетаются с собственной биографией и творческим наследием художника“, — сказал Аллсалу.

В соответствии с уставом премии, в этом году премия Кристьяна Рауда была присуждена решением жюри, состоящего из членов совета Союза художников Эстонии и представителя города Таллинна, Май Левин за ее всеохватную и разностороннюю работу в качестве искусствоведа по исследованию наследия Кристьяна Рауда; Терье Оявер – за последовательное и мощное выражение женской силы в ее творчестве; Лембиту Сарапуу – за его непреклонную независимость как художника и мыслителя, а также Людмиле Сийм за ее многолетнюю выдающуюся творческую деятельность как художника и педагога.

Ежегодная премия имени Кристьяна Рауда является старейшей художественной премией в Эстонии. Премия присуждается совместно Союзом художников Эстонии и Таллиннской городской управой с 1973 года. Размер премии составил 2800 евро.

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