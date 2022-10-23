ФОТО | В Таллинне вручили награды лучшим легкоатлетам Европы

На церемонии награждения, которая состоялась в Круизном терминале, лучшей легкоатлеткой года, стала бегунья на 400 метров с барьерами, голландка Фемке Бол. Награду лучшего легкоатлета среди мужчин между собой разделили, рекордсмен мира в прыжках с шестом Арманд Дуплантис из Швеции и норвежский легкоатлет, специализирующийся в беге на средние дистанции Якоб Ингебригтсен. Награду „Восходящая звезда“ среди юношей и девушек получили, 20-летняя греческая легкоатлетка, чемпионка Европы в метании копья Элина Дзенго и литовский метатель диска Миколас Алекна.

В женской категории „Восходящая звезда“ в тройку финалистов также попала эстонская прыгунья в высоту 17-летняя Кармен Бруус, которая в этом году стала чемпионкой мира в возрастной группе до 20 лет. Она также повторила рекорд Эстонии и лучший результат мира в возрастной группе до 18 лет (1,96).