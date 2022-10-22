ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (241-й день) | Зеленский назвал условие для возвращения к переговорам с Россией

„Укрэнерго“ объявил об ограничении потребления электроэнергии в Украине.

Ограничения связаны с тем, что Россия с 10 октября бьет ракетами и дронами по объектам энергосистемы Украины. Из сообщения „Укрэнерго“ не следует, что ограничения этим утром напрямую связаны с новыми, сегодняшними ударами.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что после массированных ударов российской армии по украинской энергетической инфраструктуре без электричества остались около 1,5 млн абонентов в семи областях страны.

ISW: российские войска начали отступать с запада Херсонской области.

Российские войска начали отступление с запада Херсонской области, вероятно, они намерены растянуть отступление на несколько недель, но этому могут помешать ВСУ, если решат атаковать. Об этом говорится в ежедневной сводке американского Института изучения войны (ISW). Эксперты института указывают, что для прикрытия отступления из Херсона российские военные могут взорвать плотину Каховской ГЭС.

Из Каховского водохранилища сбрасывается вода, сообщили оккупационные власти Херсонской области.

Глава назначенной властями России оккупационной администрации Новокаховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что из Каховского водохранилища сбрасывается вода. По словам Леонтьева, это делается, чтобы снизить масштабы ущерба в случае разрушения дамбы на Каховской ГЭС.

Украинские власти заявили, что армия РФ заминировала дамбу и может ее взорвать, чтобы помешать наступлению Вооруженных сил Украины – и обвинить в последствиях Киев. В России утверждают, что к уничтожению дамбы готовятся как раз украинские военные.

Администрация аннексированной Херсонской области потребовала, чтобы все жители Херсона 22 октября покинули город и переправились на левый берег Днепра.