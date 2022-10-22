ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (241-й день) | Зеленский назвал условие для возвращения к переговорам с Россией(33)
Читайте главные события 22 октября вокруг войны России против Украины.
„Укрэнерго“ объявил об ограничении потребления электроэнергии в Украине.
Ограничения связаны с тем, что Россия с 10 октября бьет ракетами и дронами по объектам энергосистемы Украины. Из сообщения „Укрэнерго“ не следует, что ограничения этим утром напрямую связаны с новыми, сегодняшними ударами.
Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что после массированных ударов российской армии по украинской энергетической инфраструктуре без электричества остались около 1,5 млн абонентов в семи областях страны.
ISW: российские войска начали отступать с запада Херсонской области.
Российские войска начали отступление с запада Херсонской области, вероятно, они намерены растянуть отступление на несколько недель, но этому могут помешать ВСУ, если решат атаковать. Об этом говорится в ежедневной сводке американского Института изучения войны (ISW). Эксперты института указывают, что для прикрытия отступления из Херсона российские военные могут взорвать плотину Каховской ГЭС.
Из Каховского водохранилища сбрасывается вода, сообщили оккупационные власти Херсонской области.
Глава назначенной властями России оккупационной администрации Новокаховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что из Каховского водохранилища сбрасывается вода. По словам Леонтьева, это делается, чтобы снизить масштабы ущерба в случае разрушения дамбы на Каховской ГЭС.
Украинские власти заявили, что армия РФ заминировала дамбу и может ее взорвать, чтобы помешать наступлению Вооруженных сил Украины – и обвинить в последствиях Киев. В России утверждают, что к уничтожению дамбы готовятся как раз украинские военные.
Администрация аннексированной Херсонской области потребовала, чтобы все жители Херсона 22 октября покинули город и переправились на левый берег Днепра.
Как рассказали украинскому изданию „Страна“ жители Херсона, многие никуда уезжать не собираются, так как ожидают скорого ухода россиян „без боя“ и возвращения ВСУ. Другие, даже не пророссийски настроенные, уезжают, поскольку опасаются заявлений о возможном подрыве Каховской дамбы и затоплении города. Часть уезжающих планирует затем через Россию выехать в Европу и либо остаться там, либо поехать через ЕС в Украину.
В Украине убиты десять инструкторов из Ирана, обучавших российских солдат управлению дронами-камикадзе.
По данным издания, инструкторы были убиты в последнюю неделю. Официально и Москва, и Тегеран отрицают поставки иранских беспилотников России. Однако западные СМИ сообщали о закупках дронов с лета. Об их применении в войне против Украины известно не только из заявлений украинских и западных властей, но и по открытым данным.
Международная рабочая группа по вопросам санкций против России предложила странам Запада внести в санкционные списки более 160 российских деятелей культуры, журналистов, сотрудников вузов и аналитических центров.
Всего в списке 166 имён. Помимо руководителей официальных российских СМИ (таких как Дмитрий Киселёв, Тина Канделаки или Маргарита Симоньян), актёров и деятелей шоу-бизнеса (Ирина Аллегрова, Дима Билан, Николай Басков, Сергей Безруков, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Анна Нетребко и многие другие), в списке также Тимофей Бордачев (клуб „Валдай“), Андрей Ильницкий (советник министра обороны России), Фёдор Лукьянов (Совет по внешней и оборонной политике), Наталия Нарочницкая (Изборский клуб), политолог Евгений Сатановский, философ-методолог Пётр Щедровицкий.
Два человека погибли в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области, подтвердил губернатор Вячеслав Гладков.
Один из погибших - несовершеннолетний. Ранее сообщалось об 11 раненых, четверо из которых в тяжелом состоянии. Почти 15 тысяч жителей Шебекино остались без электричества после обстрела, добавил чиновник.
В Белгородской области начали сооружать „линию Пригожина“.
В Белгородской области начали устанавливать оборонительные сооружения из бетонных блоков, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Аналогичные бетонные блоки ЧВК Вагнера сейчас размещает в аннексированной Луганской области, создавая линию обороны против украинской армии. Ее назвали „линией Вагнера“, или „линией Пригожина“.
„Медиазона“ и „Би-би-си“ подтвердили гибель 7822 российских солдат на войне в Украине.
Как минимум 41 погибший — это мобилизованные за последний месяц мужчины. Часть этих потерь небоевые: люди умирали в учебных центрах, на полигонах и в воинских частях.
Однако есть и те, кто погиб на территории Украины. Их гибель свидетельствует о том, что мобилизованных отправляют на фронт практически без подготовки.
Зеленский назвал условие для возвращения к переговорам с Россией
„Референдумы стали точкой в этой истории. Они могут вернуть нам обратно нашу территорию, если они хотят переговоров. Они должны выйти с нашей территории и оставить нам нашу землю в международно признанных границах от 1991 года. И тогда мы скажем, в каком формате и с кем мы готовы говорить. Это справедливо. Чтобы говорить, надо отмотать до того момента, когда наши государства говорили. А это было до войны — до 2014 года“, — сказал президент Украины в интервью канадским каналам CTV и CBC (цитата по УНИАН).