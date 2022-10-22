Администрация аннексированной Херсонской области потребовала от жителей Херсона немедленно покинуть город

„Мирные жители Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации должны сегодня переправиться на левый берег Днепра“, — говорится в телеграм-канале областной администрации.

„Мы никого не принуждаем, никого насильно никуда не тащим. Есть какая-то часть „ждунов“, они ждут ВСУ. Но я думаю, они дождутся только обстрелы, которые несет ВСУ…“ — заявил замглавы администрации аннексированной Херсонской области региона Кирилл Стремоусов.

18 октября глава аннексированного региона Владимир Сальдо объявил, что жителей четырех муниципалитетов „организованно переместят“ на левый берег Днепра. Херсон в список этих муниципалитетов не попал. Но уже на следующий день жители города получили СМС с призывом покинуть город. При переезде в Россию им пообещали жилищные сертификаты.

По словам Сальдо, всего из Херсонской области планировали „переместить на левый берег Днепра и в другие регионы РФ примерно 50-60 тысяч человек“. По сведениям Стремоусова на 21 октября, с правобережной части Херсонской области на другой берег уже перевезли 25 тысяч человек.

20 октября Минобороны РФ заявило о наступлении ВСУ в Херсонской области и Донбассе. Незадолго до этого новый командующий вторжением в Украину Сергей Суровикин заявил, что „на херсонском направлении непростая ситуация“ и что он не исключает „принятия непростых решений“.

21 октября украинская армия сообщила, что российские войска начали отступать с запада Херсонской области. По информации властей Украины и аналитиков американского Института изучения войны, Россия может взорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свое отступление и не дать украинским войскам преследовать российские силы вглубь Херсонской области.